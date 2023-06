Raúl Rodríguez Garza, de London Consulting Group; Rodolfo Artiles, fundador y presidente de BMA; y Nicolás Fritis Cofré, Head of Customer Experience & Channel Perform-LATAM de IPSOS, son algunos de los presentadores que, este año, participarán del Programa Educativo del MIDA Conference & Food Show 2023.

La Convención de MIDA se llevará a cabo desde el jueves 29 de junio al sábado 1 de julio, en el Centro de Convenciones. El programa educativo será el viernes, 30 de junio, en el contexto de las actividades de la convención.

Los temas a tratarse incluyen “Engagement como elemento de retención de talento”, presentado por Rodríguez Garza, de London Consulting Group. Además, “E-Catman (E-Commerce Category Management)”, expuesto por Annie Muñoz, líder de Gestión de Categorías para América Latina de Nielsen IQ.

“Navigating the uncertain economic environment of PR in 2023″ estará a cargo de Jesús “Ricky” López, de LEAPFrog Consulting, junto a Rodolfo Artiles, presidente y fundador de BMA.

PUBLICIDAD

De su parte, Samuel Rosario Medina, director de Mercadeo Digital y diseñador de Shopperfix, junto a Gabriela Rosario, fundadora y Product Manager de Shopperfix, tendrán a su cargo la presentación de “El shopper digital como vértebra del mercadeo personalizado en los supermercados de PR”.

Fritis Cofré, de Ipsos, tendrá a su cargo el tema “Capitalizing on Convergent Commerce”. Por otro lado, la presentación de “Eleva la experiencia del consumidor con salud y bienestar en el punto de venta” estará a cargo de la nutricionista-dietista Mariely Rosado, junto a Tatiana Irizarry, de Nielsen IQ; y Enid Barillas, de Supermercados Econo, Inc.

Otro de los temas del programa educativo del viernes será la presentación de los datos de Radiografía del Consumidor-Digital: “El Consumidor Conectado”. El boleto incluye acceso al área de exhibidores el día viernes.

Para boletos, accede a https://www.midapr.com/tienda-online.html.