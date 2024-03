Es posible tener una vida plena con hipotiroidismo

Aunque es una afección crónica, es tratable y no limita la calidad de vida de los pacientes. Sin embargo, como enfatizó el doctor José M. García Mateo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología (SPED), si no es detectada a tiempo o el paciente no cumple con el tratamiento de por vida, puede derivar en deficiencias mentales, metabólicas y físicas que pueden afectar su calidad de vida.