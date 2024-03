¡Frena el acoso laboral!

¿Qué es el acoso laboral o “mobbing”?

¿Cuándo se considera acoso laboral?

Pérez explicó que el acoso laboral no es algo que ocurra en una sola ocasión como una broma de mal gusto que no se repita. Es decir, no se limita a un hecho aislado. Para que se considere acoso laboral tiene que ser de manera recurrente por un periodo largo de tiempo. Es una conducta continua (seis a 18 meses) de intimidación, burla, insulto o ataques a la vida privada de la víctima.