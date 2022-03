En tiempos en los que las mujeres continúan insertándose de forma exitosa en diversos roles a nivel personal, profesional, empresarial, entre otros, es importante reconocer su valor en el éxito de One Stop Career Center of Puerto Rico, Inc.

Como organización sin fines de lucro, su misión —por los pasados veintiún años— se ha enfocado en nutrir de herramientas a cada persona que impactan de manera que pueda ser un ciudadano proactivo en la sociedad. Esta misión no es solo relacionada con los servicios que ofrece en las áreas de vivienda, salud, educación, servicios legales y empleo, sino que, desde los cimientos de la organización, la presencia de la mujer y la cultura de servicio juegan un rol principal.

One Stop es la realización del sueño de una mujer, su directora ejecutiva y fundadora, Carmen Cosme Pitre, una mujer joven, madre soltera y profesional que no lograba encajar en un mundo laboral convencional, que sentía deseos de servir y que no encontraba su espacio. La invitación que realiza la directora a cada mujer que tiene un sueño es que “no renuncie a ellos, en el camino habrá dificultades, muchos te subestimarán y verán poco prometedor tu futuro, otros nunca comprenderán lo que tienes en tu mente y tu corazón, pero no te canses ni te sientas desprotegida, tu Fe estará contigo”.

Cosme Pitre no solo ha logrado levantar este sueño y ayudar a miles de personas a realizar sus sueños, sino que One Stop es el lugar donde veintiocho madres, esposas, abuelas, amigas, profesionales y trabajadoras, todos los días se esfuerzan, no solo para recibir la recompensa de su trabajo, sino para hacer propios los anhelos de cada participante con deseos de una segunda oportunidad, con deseos de trabajar, de tener una vivienda digna y segura, de emprender y echar hacia adelante.

Gracias a todas por ser ejemplo de liderato, de valentía y de entrega, también por confiar y poner a la disposición de una mujer soñadora sus talentos y convertirlos en obra.

Para conocer más sobre sus servicios, llama al 787-765-3235 (San Juan), al 787-881-2951 (Arecibo), o síguelos en https://www.facebook.com /onestoppuertorico.