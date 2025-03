Perimenopausia y menopausia: síntomas y tratamientos

Existen varios tratamientos para aliviar los síntomas de la perimenopausia, como los tratamientos hormonales y los no hormonales. Entre los hormonales se encuentran la terapia de reemplazo hormonal con progesterona, estradiol o testosterona. Los tratamientos no hormonales son opciones adecuadas para aquellas personas que prefieren evitar la terapia hormonal o que tienen contraindicaciones. Para estos casos, hay alternativas no hormonales aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para síntomas vasomotores o sofocones. También, un régimen de ejercicios con resistencia y una dieta saludable pueden ayudar a disminuir los síntomas. Existen, igualmente, tratamientos locales vaginales para los síntomas de resequedad vaginal y síntomas urinarios de la menopausia, que se conocen como síndrome genitourinario de la menopausia. Para este, hay opciones hormonales como cremas y anillos de estradiol, o no hormonales como lubricantes a base de agua y ácido hialurónico vaginal.