Día Internacional de la Mujer

Se celebra el Día Internacional de la Mujer con ofertas promocionales y descuentos especiales para ellas en tiendas participantes a partir del sábado, 6 de marzo hasta el lunes, 8 de marzo. Además, en alianza con Ferrero y Perrier Puerto Rico, se estarán repartiendo 300 regalos desde el Centro de Servicio al Cliente, mientras duren.

Día Internacional de la Felicidad

¡A sonreír! Para los chiquitines de la familia, se celebra el Día Internacional de la Felicidad el sábado, 20 de marzo. Las familias que visiten el centro comercial podrán recoger su Bolsita Feliz en el Centro de Servicio al Cliente, la cual será entregada por unos personajes sorpresa, de 2:00 p.m. 6:00 p.m.

PUBLICIDAD

Oferta gastronómica

Sus cinco restaurantes ofrecen terraza al aire libre y los protocolos más estrictos de limpieza. Para los amantes de la comida cubana y puertorriqueña está Metropol Restaurant & Bar, con terraza al aire libre y ubicado en el primer nivel del centro comercial.

Tijuana’s Bar & Grill, ubicado en el segundo nivel, ofrece especialidades mexicanas y las mejores margaritas de la casa. Para los que prefieren hamburguesas tradicionales y gourmet, está Burger & Beer Joint en el tercer nivel. Reconocido por su ambiente de barra y rock & roll, cuenta con una amplia variedad de cervezas artesanales y las favoritas de todos.

En el segundo nivel, también está Vin’us, una enoteca y restaurante de cocina internacional creativa.

Il Nuovo Mercato ofrece un menú variado en sus bodegas de pizza, pescados, pastas, carnes y ensaladas. En su repostería, Starbene Caffé, siempre encontrarás un buen café, postres recién hechos y un gelato exquisito.

Recientemente, abrió el local Yogen Früz, ofreciendo una variedad de yogurs congelados, y Clandestina, un nuevo spot para disfrutar de comida fresca y saludable, incluyendo sus famosas limonadas naturales.

Para horarios y reservaciones, comunícate con cada restaurante.

Restaurant Week

Con la compra de $50 o más en cualquiera de las tiendas, el cliente podrá mostrar sus recibos del mismo día en el Centro de Servicio al Cliente y recibirá un certificado de $25 para usar en cualquiera de los restaurantes participantes de The Mall of San Juan.

Esta promoción es válida solo de lunes a jueves, la última semana de cada mes, mientras duren los certificados. Este mes, se lleva a cabo del lunes, 29 de marzo, al jueves, 1 de abril.

PUBLICIDAD

Para detalles del programa y de las reglas oficiales, visita: https://themallofsanjuan.com/restaurantweek.

Drive-In Cinema

Todas las semanas sube una cartelera nueva. Siguiendo todos los protocolos, las familias pueden disfrutar de noches de cine en el lote que ubica al lado del mall. Para más información y comprar boletos, accede a www.ticketpop.com

Hora Dorada

El mall tiene un horario exclusivo para personas de 65 años o más. Se registran en el Centro de Servicio al Cliente para recibir beneficios exclusivos. Todos los martes y jueves tienen un área reservada en la Terraza para disfrutar de café y postrecito gratis, siempre siguiendo todos los controles de distanciamiento social y medidas de protección.

Sobre The Mall of San Juan

The Mall of San Juan es un centro comercial de clase mundial con una oferta de tiendas, restaurantes y entretenimiento única en el mercado del Caribe. El centro abre de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a miércoles, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. de jueves a sábado y de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. los domingos. Para más información, accede a www.themallofsanjuan.com.