Ante la llegada de la variante ómicron a Puerto Rico y el aumento repentino y dramático en la tasa de positividad en el país, el panorama del COVID-19 para estas Navidades luce complicado. Es por esto que, con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, la principal oficial médico del Departamento de Salud (DS), la doctora Iris Cardona, dio sus recomendaciones para evitar que nuestras celebraciones con la familia y amigos terminen siendo un foco de contagio.

A pesar de este nuevo repunte en casos, la doctora Cardona afirmó que los puertorriqueños pueden celebrar las Navidades en familia, pero ejerciendo “prudencia”, optando por mantener las medidas de protección conocidas y la vacunación, como las principales armas de protección.

“Nosotros no podemos vivir el resto de la vida encerrados. Las medidas de cierre absoluto son para proteger a la población cuando no hay otras alternativas. Ahora lo resumiría en dos cosas: la vacunación como herramienta y ejercer prudencia, manteniendo las demás medidas de precaución. Prudencia en nuestras decisiones... se puede compartir en un ambiente seguro, se puede visitar a la mamá, al papá, al tío o al primo en un ambiente seguro, conociéndonos todos”, sostuvo.

Como regla primordial, la funcionaria recomendó tratar de conocer si la persona invitada ha viajado recientemente y su estatus de vacunación.

“Los datos nos dicen que las reuniones familiares son unas de las fuentes principales de contagio. Asegúrate de que los miembros de tu familia que puedan vacunarse, lo estén, [que] los que necesiten esa dosis de refuerzo, la reciban. Si vas a recibir personas y no sabes el estado de vacunación, como ha dicho el secretario de Salud (Carlos Mellado), pídele la prueba molecular o la prueba de antígeno”, insistió.

“Si no estás seguro del estado de vacunación o cómo se está comportando el vecino, el amigo o el familiar, pues no te reúnas, no los frecuentes. Vamos a protegernos, es nuestro deber, es una decisión, tenemos que hacerlo nosotros. Así yo manejo a mi familia y es el consejo que le puedo dar a las familias puertorriqueñas”, sostuvo la funcionaria del DS.

Además, la doctora Cardona acentuó la importancia del uso de la mascarilla en todo momento.

“Debe ser absoluto (el uso). Te la debes quitar para dormir o en tu casa, con tu núcleo familiar. (En actividades, debes) mantener el uso de la mascarilla”, recalcó.

En términos de la elección del lugar para las celebraciones, recomendó que se opte por espacios abiertos y que se mantenga el debido distanciamiento físico, para lo cual es importante velar por la cantidad de personas que son invitadas.

“Reúnanse, pero tenga prudencia en la cantidad de personas que reciba en su casa. En ese compartir, mantenemos la distancia. Si vamos a tener una comida, hacerlo en un lugar ventilado, abierto porque supone un riesgo mucho menor que si lo haces dentro de una casa, un restaurante o un salón con todas las ventanas cerradas y un aire que no circula”, enfatizó la principal oficial médico del Departamento de Salud.

A la hora de la cena navideña, sostuvo que no representa peligro, si se conoce el estatus de los invitados, y recomendó no usar mesas de bufé para evitar ese punto común entre los asistentes.

“En un ambiente donde todos están vacunados, no hay nadie con historial de viaje, sabemos con quién nos estamos reuniendo y se mantiene la higiene de las manos, no supone demasiado peligro. Sí, las mesas donde hay bufé, donde haces fila, te pegas, conversas y, entonces todo el mundo coge la misma cuchara para servirse, eso sí yo lo evitaría”, explicó.

Otra de las recomendaciones para estas celebraciones navideñas, es evitar exponer a los niños menores de 5 años, que aún no pueden vacunarse, a actividades donde pueda haber otras personas fuera de su núcleo familiar.

“Los que tienen menos de 5 años, que no los podemos vacunar, no los expongamos. Sabemos que, en términos generales, la presentación de la enfermedad del COVID-19 tiende a ser más leve en los niños. No obstante, no es absoluto; hemos tenido niños en el hospital, hemos tenido niños en unidades de intensivo, hemos tenido fatalidades en nuestros niños y no las queremos”, concluyó la también infectóloga pediátrica.