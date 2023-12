Doctora Karen Rodríguez, cardióloga. (Suministrada)

Después de los 65 años, es probable que desarrolles fibrilación auricular, ya que, por cada década de vida, su incidencia aumenta. Para detectar esta enfermedad, que en ocasiones no presenta síntomas, es fundamental acudir fielmente al proveedor de atención médica.

La cardióloga Karen Rodríguez indicó que, frecuentemente, le llegan pacientes con pulso irregular que manifiestan sentirse bien. “Si son pacientes mayores, que no hacen mucha actividad física o no se esfuerzan, no van a sentir ningún tipo de síntoma. Una buena evaluación, en la que el médico lo ausculte, puede ayudar a detectar la fibrilación auricular. El diagnóstico se hace a través de un simple electrocardiograma”, dijo.

En pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular puede causar que los síntomas de fatiga empeoren. “En estos pacientes, el funcionamiento del corazón disminuye, el corazón está débil o rígido. Los dos extremos son malos. El corazón funciona como una bomba para llevar la sangre a través del cuerpo. Si esa bomba está débil, la fibrilación auricular puede aumentar la fatiga en ese paciente. Si el corazón está rígido y no permite que la sangre entre bien dentro del corazón, al mínimo esfuerzo el paciente puede fatigarse o irse en edema pulmonar”, explicó la doctora Rodríguez.

En ocasiones, la fibrilación auricular puede ser paroxismal. “Esto quiere decir que el paciente entra y sale de la arritmia. A este tipo de pacientes se les da una terapia médica de antiarrítmicos para controlar la enfermedad y mantenerlos más tiempo fuera de la arritmia”, expuso.

En pacientes que no presentan síntomas, el enfoque está en el control de la frecuencia cardíaca o velocidad a la que va el corazón. Para evitar las complicaciones de la fibrilación auricular, los médicos recomiendan la ingesta de un anticoagulante. “Una de las complicaciones de la fibrilación auricular es el tromboembolismo, es decir, que se forme un coágulo dentro del corazón. Cuando tenemos este tipo de arritmia, el corazón se contrae de una manera irregular. Les digo a mis pacientes que se imaginen un río donde no hay mucha corriente y el agua se estanca. Eso es lo que sucede con la sangre, que se acumula en un bolsillito del corazón, lo que aumenta la formación de coágulos. Para eso, se da el anticoagulante, que impide que se formen los coágulos dentro del corazón”, detalló.

La importancia de la fibrilación auricular es que “una vez la tienes, si no estás tratado adecuadamente, aumenta la probabilidad de que tengas un infarto en el cerebro cinco veces más que una persona que no tiene la enfermedad. Según datos publicados, cuando tienes un infarto en el cerebro ocasionado por fibrilación auricular, usualmente es más fatal que cuando ocurre por otro tipo de patología”, concluyó.

