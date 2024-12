Estudio revela el impacto económico de los programas de incentivos en Puerto Rico

No obstante, la disponibilidad de datos varía de acuerdo con el programa. Para todos los programas el año base es el 2020, ya que hay información de todas las fuentes mencionadas, mientras que datos parciales más recientes, como 2021 y 2022, estaban disponibles en algunas bases de datos. En los programas de incentivos cuyos datos no estaban en formato digital, se llevó a cabo un proceso de entrada y estandarización de datos, que se recomienda implementar de manera prospectiva para asegurar la calidad de los datos y simplificar esfuerzos futuros de este tipo de análisis. Se llevó a cabo un proceso manual de entrada de datos de planillas sometidas con los informes anuales.

Estos datos resultaron ser más completos (incluían todos los anejos necesarios) que los disponibles en el Departamento de Hacienda. Esto proporcionó a ABEXUS información más actualizada y detallada para el análisis del retorno en la inversión (ROI, por sus siglas en inglés). Esta metodología permitió analizar el comportamiento de las compañías incentivadas y compararlo con las compañías no incentivadas, con lo que se pudo determinar algunas diferencias en márgenes de ganancia, costos y creación de empleo. Además, se estimaron tasas ideales para cada programa que ayudó a establecer un costo de oportunidad para cada programa.

Retorno de inversión (ROI)

En el caso de las tasas preferenciales sobre el ingreso, se considera como beneficio los impuestos que estas pagan. No obstante, la diferencia con la tasa que hubiesen pagado se considera como un costo. Para esto se estima la tasa impositiva óptima para cada programa de incentivos en función de las que recibieron los incentivos, pues se entiende que sin la tasa preferencial la actividad económica no se daría o se daría de manera limitada. En esencia, se plantearon las siguientes preguntas: ¿A qué tasas impositivas específicas estas empresas no serían competitivas a nivel local y/o cerrarían? ¿A qué tasa se trasladarían estas entidades a una jurisdicción diferente? Los supuestos de tasa de abandono variaron entre entidades locales y extranjeras.