Cuando un menor tiene la oportunidad de vivir en interacción con su padre, obtiene una ventaja sobre aquellos que no; eso incluye menos probabilidades de deserción escolar. La ausencia del padre está asociada, significativamente, con una iniciación sexual temprana y embarazos en la adolescencia. En mi experiencia como terapeuta, he visto que, cuando la figura paterna es distante, los hijos e hijas reflejan indicadores de inestabilidad afectiva (rechazo), carencia de identidad, sentimiento de desesperanza, desesperación y síntomas depresivos. También son más propensos a adicciones y conductas mal adaptativas.

2. Presencia: Los padres no debemos dejarnos distraer por el trabajo, el entretenimiento, el cansancio, la ignorancia, la apatía, el egoísmo o el divorcio. No podemos darnos el lujo de ser negligentes en cubrir las necesidades tanto físicas como emocionales de nuestros hijos.

5. Propósito: Hazle saber que su vida tiene sentido y una misión, que no nació por accidente. El impacto en la autoestima nos persigue durante la vida. Cuando un niño recibe mentoría por su padre, no se sentirá torpe. Su asesoría le hará manejar los fracasos como la mayor fuente de aprendizaje, no de rechazo. Para ambos, niño o niña, la falta de significado en la vida es la condenación de su alma, la aniquilación de su espíritu y la derrota de un destino.