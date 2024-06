Carlos Vives disfruta la fama de ser un gran padre

Más de tres décadas de trayectoria, una extensa lista de grandes éxitos, los más destacados reconocimientos de la industria musical y la fama que le han ganado su talento para la música no han cambiado, para nada, la esencia de Carlos Vives: un padre de familia que siempre ha buscado ganarse la vida en lo que más ama y ser un ejemplo para sus cuatro retoños.

Es así que, para el dos veces ganador del premio Grammy, y 18 veces ganador del Latin Grammy, a quien la Academia Latina de la Grabación distinguió como la “Persona del Año 2024″, no hay mayor galardón que ser padre de Carlos Enrique (32 años), Lucy (27), Elena (16) y Pedro (14).

“Desde siempre, he infundido en mis hijos que la modernidad debe nacer de la tradición. Mi manera de pensar y de comunicárselo a mis hijos es que su modernidad no tiene que estar desconectada de sus tradiciones y de su herencia”.

“Nuestra cultura colombiana juega un papel importante porque es el país donde hemos nacido. Es un país diverso, que, desde pequeños, nos muestra y enseña toda una herencia cultural, musical, histórica y cosas que he podido compartir con mis hijos”, mencionó.

“Para nosotros es importante que aprendan, queriendo la tierra [Colombia], y, a través de que la conozcan –me decía una maestra (Delia Zapata Olivella)῾'que no se ama lo que no se conoce’–, entonces, hemos procurado que nuestros hijos entiendan muchas de las realidades que hay en nuestro país”, dijo el orgulloso progenitor.

“Los hijos traen un talento especial y uno tiene que observar y acercar unas herramientas, pero no impongo nada, sino que voy viendo y voy dándome cuenta de cuáles son sus gustos y por dónde van sus preferencias. La vida le va enseñando a uno eso y uno va poniendo las herramientas. Y, eso que a ellos los haga felices, eso es”, aseguró.

“Soy el típico papá que viaja y digamos que, a través de mi trayectoria, he aprendido a equilibrar mejor eso y poder, al final, lograr espacios para estar con ellos, ya sea que nos vamos a viajar, que nos quedamos, o que estamos conectados por los teléfonos. La verdad es que no ha sido fácil, pero, con el tiempo, he ido aprendiendo”, explicó.