✉ Email BVLGARI: Este Día de los Padres, agrada al hombre que te inspira con un regalo excepcional de Bvlgari. Audaz, atemporal y encantadoras creaciones con diseño italiano, perfectas para cada ocasión. (Suministrada)

La Lueur: Elysium Parfum Cologne 100ml Packshot. (Suministrada)

La boutique Tod's presenta el balance perfecto entre el ADN esencial de la marca Tod's y el acento personal que caracteriza a San Juan. (Suministrada)

GymCo: Encuentra ese conjunto especial para el papá más "cool". (Suministrada)

ENZO: Zapatos, correas y carteras hechas a mano por el artesano italiano Germano Bellesi, en exclusiva para ENZO. (Suministrada)

Boronea: Sombrero Santa Monica de ala larga. Toma 16 horas tejer este hermoso sombrero a mano con palma de torquilla. Ideal para proteger el rostro del cálido sol caribeño. (Shutterstock)

COACH: ¡Regalo para hacer sonreír a papá! Sabes que los regalos de Coach son un éxito. Obtén el mejor en este Día de los Padres. (Suministrada)

TUMI: Con la Alpha Bravo, McCoy Gym Bag papá puede acomodar todas sus pertenencias cuando va al gimnasio. (Suministrada)

Tiendas Roma: Camisas Mad Chuck, una marca local para hombres y exclusiva para Tiendas Roma. (Suministrada)

Tiffany & Co.: Un momento para celebrar a papá. Desde joyas elaboradas por expertos hasta accesorios distinguidos. Explora la colección de regalos de Tiffany & Co. para el Día de los Padres. (Suministrada)

Designer Eyes: Gafas Cartier para él. (Shutterstock)

VG Optical: Obtén un 30% y 40% de descuento en la compra de un espejuelo completo y/o gafas con receta, en la montura y lente. (Suministrada)

Williams-Sonoma: Con Breville Barista Express, papá puede preparar sus bebidas de café expreso favoritas en casa. (Suministrada)

¡Lo mejor para papá!

El viernes, 18, y sábado, 19 de junio, el centro comercial tendrá un minigolf gratis para toda la familia. Será de 1:00 a 6:00 p.m., en el Atrio Central. Siguiendo todos los protocolos de higiene y seguridad, las familias podrán anotarse de manera virtual y serán atendidas por orden de llegada.

“No hay nadie como papá. Es un evento donde toda la familia disfruta, tanto adultos como niños. Podrán seguir de compras, en lo que se va llamando a las familias cuando les toque su turno. Queremos que disfruten en un ambiente seguro, mientras, poco a poco, nos acostumbramos a la nueva normalidad”, indicó Irene Muñiz, gerente de mercadeo del centro comercial.

Oferta gastronómica

Sus cinco restaurantes ofrecen terrazas al aire libre y los protocolos más estrictos de limpieza. Todos estarán abiertos el domingo, 20 de junio, Día de los Padres. Para horarios y reservaciones, comunícate directamente con cada restaurante.

Restaurant Week

Con la compra de $50 o más en cualquiera de las tiendas, el cliente podrá mostrar sus recibos del mismo día en el Centro de Servicio al Cliente y recibirá un certificado de $25 para usar en cualquiera de los restaurantes participantes de The Mall of San Juan.

Esta promoción es válida solo de lunes a jueves, la última semana de cada mes, mientras duren los certificados. En el mes de junio, se llevará a cabo del lunes, 28 de junio, al viernes, 2 de julio.

Para detalles del programa y reglas oficiales, accede a https://themallofsanjuan.com/restaurantweek.

Guía de regalos

¡Hay que sorprender a papá! The Mall of San Juan hizo parte de la tarea por sus clientes y creó una lista de ideas de regalos. Accede a https://es.themallofsanjuan.com/pages/father-s-day-gift-guide o recoge su librito impreso en Servicio al Cliente.

Curbside Pick-Up

Llama, ordena y recoge. El cliente puede llamar a las tiendas participantes y hacer su orden por teléfono. Luego, recoge su mercancía en las áreas designadas. Para ver la lista de tiendas, visita es.themallofsanjuan.com/pages/curbside.

Hora Dorada

Hay un horario exclusivo para personas de 65 años o más. Se registran en el Centro de Servicio al Cliente para recibir beneficios exclusivos. Todos los martes y jueves, tienen un área reservada en la Terraza para disfrutar de café y postre gratis, siguiendo siempre todos los controles de distanciamiento social y medidas de protección.

Drive-In Cinema

Todas las semanas sube una cartelera nueva. Siguiendo todos los protocolos, las familias pueden disfrutar de noches de cine en el lote que ubica al lado del Mall. Para más información y comprar boletos, accede a www.ticketera.com.

Sobre The Mall of San Juan

The Mall of San Juan es un centro comercial de clase mundial con una oferta de tiendas, restaurantes y entretenimiento única en el mercado del Caribe. El centro abre de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., de lunes a jueves; de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., viernes y sábado y de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. los domingos. Para información, accede a www.themallofsanjuan.com.