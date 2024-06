“Ser ese papá que mi viejo quería que yo fuera”

“Al primer hijo no lo vi nacer, pero sí crecer y me enseñó a ser padre; me enseñó a entender el valor de una familia. Eso fue un cambio bien importante para mí porque siempre he sido una persona bien disciplinada y apasionada en cuanto a mi carrera profesional, y cuando conocí a su mamá y lo conocí a él, pues me enamoré de ambos. Eso me aterrizó porque, en ese momento, viajaba muchísimo y despertó un amor de padre que no había conocido antes”, confesó Rodríguez, quien también resaltó el distintivo amor que llegó a su vida a través de su otro hijo, Rubén Andrés.