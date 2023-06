Celebra el Día de los Padres con un suculento brunch buffet en The Loft Beach Front, en La Concha Resort, en Condado. Con cuatro estaciones diferentes y la exclusiva estación Carvin “Never Without Beer”, incluye Beer Braine Bavarian Roasted Chicken, Stout Beer Pork Belly with Chicharron and Bavarian Grilled Salmon y más. El menú creado para la ocasión estuvo a cargo del sous chef ejecutivo Luis Cosme.

El brunch buffet se llevará a cabo el domingo, 18 de junio, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

Para grupos, escribe a events@laconcharesort.com o llama al 939-332-7349.