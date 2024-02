¿Sabes si las salas de emergencias más cercanas a tu residencia están preparadas para atender a tu hijo en una emergencia?

¿Qué hacemos o qué nos han dicho que debemos hacer?

Llega la ambulancia a la escena y ¿ahora qué? ¿A cuál sala de emergencias van a llevar a tu hijo?

Como padre o madre, no deberías preocuparte, porque todas las salas de emergencias, no importa dónde estén localizadas, ya sea en el Este, el Oeste, el Norte, el Sur o en la región de la montaña, ¡ah, y no se me pueden olvidar Vieques y Culebra!, deben estar preparadas para manejar, estabilizar y trasladar a tu hijo, si requiriera un servicio más especializado.