¿Quién cualifica como dependiente?

En términos generales, un dependiente puede ser cualesquiera de las siguientes personas a las que el contribuyente haya provisto más de la mitad del sustento: que no haya cumplido 21 años, que tenga 65 años o más, que haya cumplido 21 años o más y sea ciega o incapaz de proveerse su propio sustento debido a incapacidad mental o física, el padre o la madre del contribuyente (sin importar la edad), o un estudiante universitario que no haya cumplido 26 años y que haya cursado por lo menos un semestre como estudiante regular a nivel postsecundario en una institución universitaria o técnico profesional.

Para poder ser reclamado en la planilla, el dependiente debe ser ciudadano de Estados Unidos o un individuo residente. Además, no puede estar casado y rendir planilla en conjunto con su cónyuge. También se debe mencionar que el cónyuge no se considera un dependiente.

La exención por dependiente es de $2,500. No obstante, existen ciertas excepciones en caso de padres divorciados o que radican por separado. Es importante considerar que, para cualificar para la exención, el dependiente no puede generar más de la concesión permitida de los $2,500. En caso de estudiantes universitarios, no podrán generar más de $7,500 en el año.