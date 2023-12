La institución recibió recientemente la reafirmación de la acreditación por la Middle State Commission on Higher Education para los próximos ocho años.

Ante la necesidad tan apremiante que tiene el sistema de salud en Puerto Rico, Atenas College en Manatí integró a su programa académico cuatro nuevas maestrías. A tono con la demanda educativa que tienen los departamentos de recursos humanos de las instituciones hospitalarias, complejos médicos, centros educativos, entre otros.

A saber, son las siguientes:

1) Maestría en Ciencias de la Salud con Especialidad en Administración

2) Maestría en Ciencias de Enfermería con Especialidad en Emergencias y Trauma, Rol en Administración

3) Maestría en Ciencias de la Salud con Especialidad en Educación

4) Maestría en Ciencias de Enfermería con Especialidad en Emergencias y Trauma, Rol en Educación.

“Nuestro entusiasmo es inmenso porque en cada visita o reunión que tenemos con los distintos directivos o gerenciales de la industria, nos indican la necesidad que tienen, de que el personal se continúe preparando ante la fuga de talentos que hemos experimentado, especialmente en los últimos diez años. Nuestras nuevas maestrías llenan ese espacio, especialmente en la región norte central del país”, explicó la doctora María L. Hernández, fundadora y presidenta de Atenas College.

Las maestrías dirigidas al área educativa, tienen como enfoque la innovación centrada en la metodología de enseñanza-aprendizaje, a través de la simulación de salud. Los participantes no solo adquieren las destrezas necesarias para diseñar entornos educativos simulados realistas, sino que también se sumergen en un plan de estudio integral que aborda aspectos cruciales de la formación docente.

En cambio, las maestrías con énfasis en dirección y administración, son la ruta esencial para profesionales comprometidos que aspiran a liderar y gestionar eficazmente departamentos en el área de la salud. Este programa holístico abarca un conjunto de habilidades que van más allá de la teoría, preparando a los participantes para desempeñarse con excelencia en roles directivos complejos y dinámicos. La planificación estratégica, piedra angular del programa, capacita a los estudiantes para abordar desafíos administrativos con visión y eficacia, esenciales en el cambiante paisaje de la gestión de la salud.

La institución educativa actualmente ofrece 21 programas académicos, que incluyen las cuatro maestrías, cuatro bachilleratos, diez asociados y tres programas técnicos. En los últimos cinco años se han graduado alrededor de mil estudiantes, todos especializados en la industria de la salud.

Atenas College, es una institución especializada en el campo de la salud y acreditada por la Middle State Commission on Higher Education, establecida en 1996. Tiene a su haber que fue la primera institución educativa de Puerto Rico que estableció el primer Hospital Simulado de Puerto Rico y el Caribe. Los programas de Bachillerato y Grado Asociado en Ciencias de Enfermería están acreditados por la Accreditation Commission for Education in Nursing (ACEN).