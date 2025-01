Consejos y ayudas económicas para estudiantes universitarios en Puerto Rico

Ya culminó una etapa y se deben preparar para la siguiente: la vida universitaria. Una vez tomada la decisión de elegir sus carreras de acuerdo con sus gustos y fortalezas académicas, comienzan las interrogantes para financiar los estudios: ¿Cómo solicito beca?, ¿seré elegible?, ¿podré trabajar?, ¿necesitaré un préstamo?, ¿qué otras ayudas me podrán ofrecer?, ¿cómo me preparo?, entre otras.

Ante esto, la Universidad de Puerto Rico (UPR) se posiciona como una alternativa para muchos estudiantes. De acuerdo con la institución, los estudiantes interesados podrán acudir a las Oficinas de Asistencia Económica de los once recintos, donde se les brindará orientación sobre lo que necesitan y para aclarar dudas. Asimismo, en esta oficina los estudiantes recibirán consejos e información valiosa para que vayan adelantando las gestiones para solicitar las ayudas económicas disponibles.

La institución, por su parte, recomienda a los estudiantes que inicien su solicitud de la FAFSA (Free Application for Financial Student Aid). Contrario a lo que piensan muchos, la FAFSA no es una beca, es una solicitud. Accediendo a: studentaid.gov, los estudiantes, con la ayuda de sus padres, pueden solicitar el FSAID para llenar y firmar electrónicamente la solicitud.