El valor estratégico de las “power skills”

Ante un panorama laboral en continua evolución, las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial han transformado las prioridades de los patronos durante el reclutamiento de talento quienes ahora anteponen la adaptabilidad y la inteligencia emocional en el proceso de selección de candidatos.

La combinación de humanidad, comunicación efectiva, liderato y competencia en el desempeño de las tareas diarias ha favorecido el uso del concepto habilidades de poder o power skills.

Para Nahomi Rodríguez Cruz, vicepresidenta de la Sociedad de la Gerencia de Recursos Humanos (SHRM, por sus siglas en inglés) para Puerto Rico, las competencias blandas abordan destrezas que a veces “pesan más en el proceso de entrevista que muchas de las cualidades técnicas que trae una persona”, acertó la profesional certificada sénior. Pues, según instó, las tareas diarias se pueden enseñar sobre la marcha, pero las cualidades innatas como el trabajo en equipo, el liderato, la capacidad de tomar decisiones importantes bajo presión, la creatividad, la buena comunicación y el manejo efectivo del tiempo, “eso no se enseña, eso lo tiene una persona o no”.

A estos efectos, la experta en recursos humanos insistió en que el liderato efectivo depende igualmente de la escucha activa y de la habilidad de comunicar ideas e instrucciones con claridad. El fallar en estas cualidades, explicó, puede generar confusión y, consiguientemente, una ejecución inferior a las expectativas del trabajo.

Sobre el tema de la inteligencia artificial como herramienta de trabajo y la suspicacia generada alrededor de su efecto suplantando funciones en varias industrias, Rodríguez Cruz instó que, “los negocios y los servicios brindados, son para la gente… las relaciones humanas nunca se van a sustituir del todo”. Por esto, según la estratega de recursos humanos y gerencia, a medida que las tecnologías sufren cambios cíclicos y se tornan obsoletas con el tiempo, las competencias de un profesional y un ser humano no caducan.

Además, la reclutadora sostuvo que las habilidades de poder no solo son útiles en un espacio laboral, pues estas “te sirven para la vida” añadiendo que los reclutadores pueden percibir estas cualidades en un candidato durante el proceso de la entrevista de trabajo. “Eso se ve desde esa primera conversación. El cómo maneja su vida profesional, si el candidato tiene miedo a hablar, su presencia y capacidad de hablar, su confianza… todo eso se nota y no hace falta experiencia laboral previa para demostrarlo”, acentuó Rodríguez Cruz.

A pesar de los nervios e incertidumbres que puedan generar las distintas etapas del proceso de solicitud de empleo, la directora de recursos humanos destacó la importancia de sobrellevar cada momento con honestidad, pues “no hay nada malo con no saber la contestación a una pregunta… por el contrario, se debe responder con seguridad de lo que (uno) no sabe”, señaló.

A modo de sugerencia, Rodríguez Cruz también recalcó la necesidad de la preparación como estrategia para impresionar al cuerpo de entrevistadores. Esto incluye conocer de la empresa de antemano, familiarizarse con las funciones del cargo particular y comunicar ese conocimiento a medida que la entrevista progrese, en su momento adecuado.

La flexibilidad de las funciones es una de las muchas cualidades indispensables para fungir exitosamente un rol en el mercado laboral actual. Para Rodríguez Cruz, esta diversidad de tareas y la capacidad de trabajar varios proyectos a la vez, permite demostrar el valor de un candidato hacia la empresa la cual, a su vez, debe ofrecer una remuneración justa y beneficios equiparables a sus demandas del talento. “En el proceso (de entrevista) las empresas harán preguntas sobre esa flexibilidad… por eso debes solicitar en sitios donde verdaderamente tienes interés en trabajar ahí y las compañías deben dar lo mismo”, destacó. “De nada vale contratarlo, si no tenemos un ambiente que los valora y promueve esas destrezas que necesitamos”, dijo.

Por último, para ser exitoso en un contexto laboral, concluyó Rodríguez Cruz, se necesitan disciplina, “rodearse de gente talentosa, confiar en las personas alrededor tuyo, enfoque y proactividad y pensar estratégicamente en mañana… si nosotros transferimos eso a las empresas nos vamos a destacar”.