Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Escuela de Medicina San Juan Bautista: Centro Integrado de Educación en Salud

Mantiene un dinámico programa de Medicina Comunitaria que busca promover una cultura de participación social en todos sus programas

26 de febrero de 2026 - 12:00 AM

Por Redacción de Suplementos
La Escuela de Medicina San Juan Bautista ofrece desde Salud Pública, Enfermería hasta Medicina. (Shutterstock)

La Escuela de Medicina San Juan Bautista, como centro educativo integrado, está enfocada en atender la salud de la comunidad, la realización de investigaciones sobre la medicina comunitaria traslacional y en proveer al país médicos graduados y otros profesionales de la salud que respondan a las necesidades de las poblaciones marginadas.

La institución ofrece varios programas académicos, como Medicina, Maestría en Salud Pública, Bachillerato en Ciencias en Enfermería, LPN-to-BSN Track —un programa académico a manera de puente de enfermería práctica a enfermería con bachillerato— y Doctorado en Práctica de Enfermería en Adult Gerontology Primary Care Nurse Practitioner; además de contar con una División de Educación Continua.

Estos programas se enriquecen entre sí debido a la continua interacción entre ellos, de las múltiples investigaciones científicas y clínicas que se realizan y del Centro Salud y Justicia de Puerto Rico, un programa adscrito a la Escuela que provee servicios clínicos forenses comprensivos y está centrado en las víctimas de violencia sexual.

La Escuela mantiene un dinámico programa de Medicina Comunitaria que busca promover una cultura de participación social en todos sus programas mediante la creación de espacios para el aprendizaje, la investigación, el servicio, la educación interprofesional y el refuerzo de la diversidad y la inclusión.

En su unidad de Investigación Clínica se realizan investigaciones en el área de tratamientos y servicios de salud que aportan al futuro de la medicina, tanto a nivel local como internacional.

Para información de programas, matrícula y ayudas económicas, llama al 787-743-3038 o accede a SanJuanBautista.Edu.

También, puedes visitar su Casa Abierta para el programa de Bachillerato en Ciencias en Enfermería el jueves, 19 de marzo de 2026.

