Las empresas de la industria automotriz están en constante búsqueda de mecánicos licenciados, ya que hay una gran demanda.

Asegura tu futuro y estudia una carrera corta de alta empleabilidad. Matricúlate en Automeca Technical College con ayudas económicas disponibles, si cualificas, y terminas en solo un año.

En Automeca Technical College te ofrecemos educación de manera híbrida en todos sus recintos, utilizando una plataforma educativa que cumple con las demandas de la profesión. Contamos con simuladores para la parte virtual del programa y práctica presencial en el taller.

Estudia cualquiera de nuestros programas, como: Tecnología en Mecánica Automotriz, Mecánica Marina, Mecánica Diésel y Mecánica de Motoras. Como parte de los ofrecimientos están los programas de un año como: Tecnología en Mecánica Marina Avanzada, Tecnología de la Reparación de Colisión Automotriz, Tecnología Diésel y Sistemas Avanzados, Sistemas Eléctricos y Electrónicos en Seguridad y Sonido, Tecnología en Refrigeración y Aire Acondicionado Automotriz, Tecnología en Mecánica Automotriz Avanzada, Tecnología en Electromecánica Automotriz Avanzada y Tecnología en Electrónica Automotriz Computadorizada.

Además de establecer alianzas con importantes empresas de la industria automotriz, nuestros egresados trabajan en compañías como: Chrysler, Fiat, Dodge, Jeep, Alfa Romeo, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Gómez Imports, Lexus, Porsche, Toyota y otros.

La mecánica de motoras es también una profesión con una creciente demanda. En Puerto Rico hay una gran cantidad de motoras inscritas, sin incluir las motocicletas de monte y los four tracks que no utilizan tablilla. En el programa de Mecánica de Motoras aprenderás sobre sistemas de carburación e inyección eléctrica, sistemas de frenos incluyendo sistema ABS, diagnóstico y reparación del circuito eléctrico y electrónico, motores 2 y 4 ciclos; además de la utilización del scanner para el diagnóstico computadorizado (en el recinto de Caguas no se ofrece Mecánica de Motoras).

Te invitamos a orientarte sobre los distintos programas de estudio en los recintos. Llama por Whatsapp al 787-665-0000 o accede a www.automeca.com.

El autor es técnico automotriz, técnico de motocicletas y profesor en Automeca Technical College, Recinto de Ponce.