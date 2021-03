Abre los ojos. ¡Qué sensación más hermosa cada mañana! Pero, si en vez de ver bien, padecieras de alguna condición de la vista, la experiencia sería completamente distinta.

En Puerto Rico, según la Encuesta sobre problemas de visión de 2012, realizada por el Instituto de Estadísticas, liderado por la doctora Idania Rodríguez Ayuso, para complementar la encuesta Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS, por sus siglas en inglés), un proyecto colaborativo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), “la prevalencia de problemas de visión fue de 32.1% entre la población mayor de 18 años”. Y curiosamente, “6 de cada 10 personas con problemas de visión son mujeres”.

Otro hallazgo de interés es que los adultos con problemas de visión perciben —en mayor proporción— que “su salud es regular o pobre, en comparación con los que no reportan tener problemas de la vista” y que “reportan mayor limitación de actividades por problemas físicos, mentales y emocionales”, así como “mayor uso de equipo especial”.

PUBLICIDAD

Igualmente, el estudio arrojó que la prevalencia de depresión y diabetes “en los adultos con problemas de visión es mayor que la de los adultos sin problemas de visión”. Sin embargo, “la población de adultos con problemas de visión indicó —en mayor proporción— que no visitó a un médico debido al costo” económico. Esto, lamentablemente, va en contra del principio más básico para mantener una visión saludable: hacerse un examen completo de los ojos, visitando a un oftalmólogo. Este es el especialista que puede decirte si tus ojos están en riesgo de una enfermedad de cuidado. A continuación, algunas de las causas más comunes que provocan la pérdida de visión y sugerencias para cuidarse.

Condiciones peligrosas

Glaucoma

Un examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas puede revelar factores de riesgo.

¿Qué es?

Es un grupo de enfermedades que pueden dañar al nervio óptico del ojo. Cuando el nervio óptico se perjudica por el aumento de la presión, puede causar glaucoma de ángulo abierto y alguna pérdida de visión. Ahora, la visión que se pierde por la enfermedad no se puede recuperar.

Si tomas acción…

Aunque no hay cura para el glaucoma, se puede tratar, especialmente si se diagnostica en sus primeras etapas. Incluso se puede demorar el progreso de la enfermedad. Por ejemplo, un examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas puede revelar factores de riesgo como tener la presión del ojo elevada, si la córnea está muy fina, o si el nervio óptico es anormal. El tratamiento incluye medicamentos, cirugía láser (trabeculoplastia), cirugía convencional o una combinación de cualquiera de estos métodos.

Si no haces nada…

PUBLICIDAD

Se le conoce como el ladrón silencioso de la visión, porque es una patología que avanza, sin presentar síntomas. No te va a dar dolor ni tendrás pérdida de visión al principio. Por eso, es posible que, cuando percibas los síntomas, la enfermedad haya avanzado y los cambios en tu visión sean irreversibles.

Cataratas

Si el cristalino del ojo está nublado por una catarata, la visión estará borrosa.

¿Qué es?

Ocurre cuando el cristalino (el “lente” del ojo) se nubla, afectando la visión. El cristalino es la parte clara del ojo que ayuda a enfocar la luz, o una imagen, sobre la retina. En un ojo normal, la luz pasa a través del cristalino transparente a la retina. Al llegar a la retina, la luz se convierte en señales nerviosas que se envían al cerebro. El cristalino tiene que estar transparente para que la retina pueda recibir una imagen clara. Por el contrario, si el cristalino está nublado por una catarata, la visión estará borrosa.

Si tomas acción…

Se puede corregir quirúrgicamente con éxito. Usa gafas para bloquear los rayos ultravioletas del sol, esto puede retrasar el desarrollo de las cataratas. También, una buena nutrición puede ayudar a reducir el riesgo de las cataratas relacionadas con la edad. Come vegetales de hojas verdes, frutas, alimentos con antioxidantes y no fumes. Hazte un examen completo de los ojos con dilatación de las pupilas ocasionalmente.

Si no haces nada…

Las cataratas relacionadas con el envejecimiento afectan la visión principalmente de dos maneras: que las acumulaciones de proteína reducen la claridad de la imagen que llega a la retina, y que el cristalino cambie lentamente a un color amarillento o marrón, añadiéndole un tinte marrón a la visión. Las cataratas tienden a crecer lentamente, así que la visión se deteriora gradualmente. Con el tiempo, el área opaca del cristalino se puede agrandar y la visión se dificulta, haciéndose más opaca o más borrosa, sin importar cuán alta sea tu receta de espejuelos. También, cuando el tinte marrón se intensifica, la lectura será muy difícil, lo mismo que otras actividades rutinarias, como guiar de noche.

PUBLICIDAD

Degeneración macular asociada a la edad

Si tienes más de 60 años y has tenido cambios en la visión central, acude a tu oftalmólogo.

¿Qué es?

La degeneración macular afecta la mácula que es la parte del ojo que permite ver los detalles pequeños. Provoca visión central borrosa o reducida debido al adelgazamiento de la mácula. La mácula es la parte de la retina responsable de que la visión sea clara en la línea directa de visión.

Si tomas acción…

Existen varios tratamientos para controlar la condición. De hecho, tu estilo de vida puede jugar un papel en reducir tu riesgo de desarrollar degeneración macular relacionada con la edad. Por ejemplo, come una dieta saludable con muchos vegetales de hojas verdes y pescado, no fumes, mantén la presión sanguínea normal, controla el peso y ejercítate. Además, si tienes más de 60 años y has tenido cambios en la visión central, acude a tu oculista, quien puede detectar la enfermedad mediante un examen de los ojos en el que se dilatan las pupilas.

Si no haces nada…

La degeneración macular no exudativa puede desarrollarse primero en un ojo y luego afectar a ambos. Con el tiempo, la visión puede empeorar y afectar la capacidad de hacer ciertas cosas, como leer, conducir o hasta reconocer rostros. Provoca una pérdida rápida de la visión, si no se trata. No obstante, la detección temprana y las medidas de cuidado personal pueden retrasar la pérdida de la vista.

Retinopatía diabética

Es preciso que todas las personas con diabetes vayan a hacerse un examen completo de los ojos con las pupilas dilatadas cuando menos, una vez al año.

¿Qué es?

Como sugiere su nombre, es la diabetes del ojo. Es decir, ocurre porque los niveles altos de azúcar en la sangre dañan los vasos sanguíneos en la retina. Estos vasos pueden hincharse y tener fugas de líquido (edema macular) o pueden cerrarse e impedir que la sangre fluya (isquemia macular). Todos estos cambios pueden causar pérdida de visión.

PUBLICIDAD

Si tomas acción…

Si mantienes un peso saludable, participas en actividades físicas diariamente y tomas tus medicamentos, podrás controlar la diabetes. Además, la enfermedad puede ser tratada antes de que ocurra una pérdida de la visión. Por eso, es preciso que todas las personas con diabetes vayan a hacerse un examen completo de los ojos con las pupilas dilatadas cuando menos, una vez al año.

Si no haces nada…

En la etapa más avanzada de la enfermedad, se produce la neovascularización, que es cuando en la retina se generan vasos sanguíneos anormales. Si esos vasos nuevos, como son frágiles, sangran mucho, puede que bloqueen toda la visión y dejen cicatrices. Eventualmente, ese tejido cicatrizante puede causar problemas con la mácula o derivar en un desprendimiento de retina. La condición puede hacerte perder tanto la visión central como la lateral.