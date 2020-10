Conoce los tipos más comunes de dolores de cabeza

Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 90 días.

El dolor de cabeza representa la forma más frecuente de aflicción en el ser humano. El 90 % de las personas ha sufrido, en alguna ocasión, un episodio de cefalea, término científico para referirse a este síntoma, según Mi Dolor de Cabeza, organización avalada por la Sociedad Española de Neurología.

El neurólogo Javier Chapa Dávila aseguró que lo más importante para definir un dolor de cabeza es saber clasificarlo. Generalmente, pueden agruparse bajo dos categorías principales, dolores de cabeza primarios y secundarios.

Dolores de cabeza primarios

En el dolor de cabeza primario no hay datos que indiquen que el síntoma forma parte de otra enfermedad. A este grupo pertenecen la mayoría de los dolores de cabeza.

“Los tres tipos de dolores de cabeza primarios más comunes son el dolor tensional, las migrañas y cefalea trigémino autonómicas”, indicó Chapa Dávila.

1. Dolor tensional

El tensional se caracteriza por ser un dolor alrededor de la cabeza, como si una banda elástica estuviera presionándotela. Las causas de esta molestia son diversas.

“Es el dolor que nos ocurre comúnmente cuando hemos trabajado mucho, no hemos dormido bien o por resaca. También, nos da cuando estamos en la playa y cogemos mucho sol”, abundó Chapa Dávila.

La duración del dolor variará dependiendo de las personas, pero, según el doctor, casi siempre tiende a desaparecer solo. De lo contrario, puede tratarse con medicamentos básicos como acetaminofén, ibuprofeno y naproxeno. Mucha hidratación y descanso. Además, el paciente debe identificar qué le provocó el dolor de cabeza para evitarlo.

2. Las migrañas

El dolor de migraña se presenta en un solo lado de la cabeza y, a veces, en los dos lados.

“Hay pacientes que reportan el dolor en la zona de encima del oído. La persona que lo presenta puede tener el dolor en el lado izquierdo hoy y la semana que viene en el lado derecho. Puede durar varias horas o días. Se caracteriza por ser un dolor punzante”, explicó el especialista.

La migraña puede ser clásica o común. La clásica está acompañada de un aura, que es un aviso visual que ocurre entre 20 y 30 minutos antes de que empiece el dolor fuerte. El aura lo experimentan el 15 % de los pacientes.

“El paciente ve puntitos, líneas, manchas en el aire. Ese aura, lo que me está diciendo es que ya el cerebro se está inflamando”, indicó el doctor.

La migraña común la padecen el 85 % de los pacientes y se presenta sin aviso. Se trata de un dolor que se produce por inflamación cuando las arterias se contraen y se dilatan.

Según Chapa Dávila, otro criterio para diagnosticar la migraña reside en que produce náuseas, al paciente le molesta la luz o el sonido y empeora con la actividad física.

El neurólogo expuso que hay dos formas de combatir las migrañas, desde un manejo abortivo o desde uno preventivo.

El abortivo consiste en tomar medicamentos especializados para la migraña, como la familia de los analgésicos triptanos, mientras que el preventivo reside en tomar los triptanos todos los días, aunque la persona no presente dolor. El manejo preventivo se utiliza en pacientes que tengan de dos a tres dolores de cabeza semanales.

“En este dolor, yo recomiendo que se haga un MRI (imagen por resonancia magnética) para descartar que no haya nada. Mientras antes se trate la migraña, más efectivo será ese tratamiento. Si me empieza a dar el aura, ese es el momento de tomarme el medicamento. El medicamento puede ser acetaminofén, ibuprofeno y naproxeno o los triptanos. Mientras más agresivo yo sea con el dolor de cabeza al principio, más efectivo va a ser el tratamiento”, puntualizó Chapa Dávila.

3. Cefalea trigémino autonómicas

Es un grupo de cuatro tipos de dolor de cabeza: el dolor de cabeza en racimos, el síndrome de SUNCT (cefalea unilateral neuralgiforme, de corta duración, con inyección conjuntival y lagrimeo), hemicránea continua y hemicránea paroxil.

“Los primeros dos son más comunes en hombres y los últimos dos son más comunes en mujeres. Estos dolores son en un lado de la cara y se pone el ojo rojo en ese mismo lado, tiende a lagrimar, puedes tener secreciones nasales, puedes tener salivación y muchas veces se hincha ese lado de la cara”, explicó Chapa Dávila.

En este caso, se recomienda acudir a un médico para que el especialista indique el tratamiento y la prevención de la cefalea trigémino autonómicas.

Dolores de cabeza secundarios

El dolor de cabeza secundario se caracteriza porque es ocasionado por otra cuestión física, como un sangrado, un trauma, un tumor o infarto.

“En cualquier tipo de dolor secundario se puede hacer un CT scan (tomografía axial computarizada) de la cabeza, porque lo primero es descartar sangrado. Eso es lo más importante”, estableció el neurólogo.

Ante cualquier dolor de cabeza, la recomendación principal es identificar su clasificación.

“Si es un dolor común, que te ha ocurrido antes y que lo puedes manejar con acetaminofén y no se te hincha la cara, no tienes secreciones nasales, no tienes debilidad en algún lado del cuerpo, lo puedes tratar en casa. Si es un dolor más fuerte, como la migraña y el SUNCT, se recomienda que acudas a un médico para que te evalúe”, concluyó Chapa Dávila.