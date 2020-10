Ante la situación actual que se vive en la isla, donde cada día hay más infectados por la COVID-19, es muy importante que las personas sientan el apoyo de las empresas que reciben servicios, sobre todo, aquellas que ofrecen seguros médicos.

Aseguradoras como Humana Puerto Rico han hecho sus ajustes en las pasadas semanas para seguir operando con normalidad y brindar los servicios que sus afiliados esperan.

“Para nosotros la prioridad es la salud y el bienestar de los asociados que trabajan para nosotros, así como de nuestros asegurados para todas las líneas de negocio que incluye a Medicare y el área comercial”, indicó Luis A. Torres Olivera, presidente de Humana. “En Puerto Rico, tenemos cerca de 1,000 asociados que trabajan en distintas funciones para la compañía y la prioridad ha sido mantener la calma y la continuidad del negocio, buscando el mejor bienestar de los asociados y hacer una transición para que los asociados puedan trabajar desde sus casas. Llevamos ya más de dos semanas trabajando en este proyecto y, hasta la semana pasada, el 94 % de todos nuestros empleados estaba trabajando desde sus casas con normalidad”.

En cuanto a sus afiliados, en Humana han tomado varias decisiones para acoplarse al escenario actual. Por ejemplo, desde hace varias semanas están listos para cubrir la prueba del coronavirus sin costo alguno para sus asegurados y afiliados de Medicare y comercial.

Otras medidas que han llevado a cabo en estas semanas incluye:

El servicio de telemedicina ya estaba disponible para todos sus afiliados a través de un proveedor de servicios, tanto para el segmento de Medicare como para el comercial. Los afiliados lo pueden acceder sin pagar ningún copago. Aquellos que quieran hacer uso del servicio de telemedicina deben llamar al 1-888-673-1992 (Medicare), al 1-888-921-0314 (segmento comercial) o acceder a: mdlive.com/humana.pr

Han flexibilizado y permiten las repeticiones tempranas de medicamentos sin restricciones.

Entre sus afiliados han identificado las poblaciones más vulnerables y frágiles que están a riesgo, como aquellos que requieren diálisis, que son diabéticos, hipertensos o personas que están en tratamientos de cáncer, entre otras. El equipo de manejo de casos ha llamado a estas personas para ver cómo se encuentran, proveerles información sobre la COVID-19, qué medidas deben tomar, la importancia de que se cumplan con las medidas de distanciamiento social y, a la misma vez, identificar necesidades específicas que pueda tener cada asegurado.

Para el segmento de Medicare, han identificado casos con necesidades alimentarias básicas y se les están proveyendo 14 comidas refrigeradas por persona. Esto va dirigido especialmente para casos donde no tienen la movilidad o la facilidad por su condición de salud para salir a comprar sus alimentos.

“Todo esto está cambiando día a día y hay otras medidas que se están permitiendo, tanto a nivel local como federal, como la flexibilización al acceso de los servicios de telemedicina, entre el proveedor, los profesionales de la salud y la membresía”, comentó Torres Olivera. “Parte de nuestra gestión va dirigida a adaptarnos a esa nueva realidad de cambio. Por tal razón estamos trabajando para poder proveer cubierta para aquellos que quieran usar la telemedicina directamente con sus médicos. La intención de todo esto es facilitarle los servicios a nuestros afiliados en esta nueva realidad que estamos viviendo y que cambia todos los días”.

Para aquellos que sean afiliados a Humana Puerto Rico, los números de teléfono para contactar el Servicio al Cliente son 1-866-773-5959 (Medicare); 1-800-314-3121 (membresía comercial) o 1-800-611-1474 (línea para proveedores).

Un llamado a cuidar al adulto mayor

El periodo de aislamientos social fue extendido. El comportamiento de la pandemia determinará el tiempo que continuará esta medida de prevención de contagio.

Para la principal oficial médico de Humana Puerto Rico, la doctora Ivonne Vega “'es importante mantenernos informados, pero debe ser a través de fuentes confiables y limitar la exposición a la información en exceso que pueda generar más ansiedad”.

Aconsejó, además, limitar las salidas a espacios con flujo de personas y practicar medidas para limitar el contacto.

“Mientras estés en tu casa, busca actividades de relajación, meditación y entretenimiento. Tales como: jardinería, baile, lectura, oración, entre otros. Planifica tu día. A través de las plataformas sociales puedes acceder juegos, ejercicios, clases de diferentes actividades gratuitas que pueden ayudarte a mantenerte bajo control”, dijo.

Mantenerse congnitivamente es esencial para que el adulto mayor siga activo. “La lectura es el mejor estimulante de nuestros sentidos. Aprovecha y lee autores nuevos o libros que ya leíste y que fueron de tu agrado; te sorprenderás de lo que puede descubrir. Escucha la música de tu predilección. La música nos estimula, nos relaja y crea un ambiente de tranquilidad y paz que mucho necesitamos. No puede faltar que realices cualquier actividad física (caminar en su casa, bailar)”, recomendó.

No olvides intensificar su higiene personal y la limpieza de su entorno. “Si no cuentas con equipo desinfectante o alcohol, ten disponible un envase de aerosol con agua y jabón, uno con agua y una toalla. Luego de limpiar (varias veces al día) el equipo que utiliza, enjuaga con el agua y seca bien. Asegúrate de que no queda el piso mojado para evitar caídas. Lava tus manos luego de limpiar el equipo. Puedes usar agua oxigenada para limpiar el equipo en caso de que no tengas el agua con jabón”, aconsejó la ejecutiva.