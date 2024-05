Ayuda a tus hijos a elegir su camino profesional

La elección de una carrera es uno de los momentos más cruciales en la vida del estudiante. Este proceso no solo define su futuro profesional, sino también su satisfacción y bienestar personal. En este camino, los padres juegan un rol fundamental. Sin embargo, es vital que su orientación se enfoque en apoyar los intereses y talentos del estudiante, en lugar de imponer expectativas basadas, únicamente, en factores económicos.

El caso de Sofía

La importancia de la pasión en la elección de una carrera

Hay un dicho que dice: “Haz lo que te apasiona y no trabajarás un día en tu vida”, que resalta una verdad fundamental: cuando una persona sigue su pasión, su trabajo no se siente como una carga. ¡Es su vocación! Es cierto que la generación Z, al igual que otras, valora mucho la estabilidad económica, pero es esencial que no cometa el error de sacrificar sus sueños en el proceso.