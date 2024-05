Cómo tomar una decisión de carrera en 5 pasos

No cabe duda de que la elección de una carrera profesional es una de las decisiones más importantes de la vida y que suele haber expectativas sociales, familiares y personales que le añaden mayor peso a la gran responsabilidad de escoger la ocupación que marcará el destino de una persona.

Según la consejera profesional licenciada, Karla M. Torres Zayas, quien es directora de la Oficina de Consejería y Servicios Psicológicos de la Universidad Politécnica de Puerto Rico (UPPR), la elección de una profesión no es una tarea fácil y afirmó que, muchas veces, las personas comienzan a orientar su futuro desde muy niños.

Hablar de lo que “quiero ser cuando sea grande” y no “lo que quiero hacer cuando sea grande” demuestra que “la profesión se convierte en parte de tu personalidad, de lo que eres”, señaló la consejera.

Sin embargo, hay jóvenes que no tienen claro ese aspecto y eso puede ocurrir cuando no reciben la guía, el apoyo y la información necesaria o, simplemente, porque no le dan prioridad a ese aspecto.