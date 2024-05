Conoce tus posibilidades académicas para el futuro inmediato

“Los jóvenes que pueden dedicarse a estudiar cuatro años para luego irse a trabajar cada vez son menos. No solamente por la necesidad económica, sino también por la urgencia que tienen de no esperar tanto para trabajar. Casi todas las universidades han empezado a trabajar de esta forma, ante la demanda de los jóvenes que cuando terminan cuarto año no, necesariamente, quieren esperar cuatro años más para irse a trabajar con un diploma”, expuso González.