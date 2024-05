El secreto de una crianza integral: hablar con los hijos

“Siempre estoy muy ocupada, pero aprendo un montón de ellas y me enseñan cosas todos los días. Son brillantes; muchachas bien inteligentes, bien curiosas, y eso me da mucha energía”, admitió la hija de Pedro Juan Ávila Justiniano y Marvi Rodríguez Bonilla.

“Nosotras hablamos mucho. A mí me encanta hablar con mis hijas porque aprendo mucho de ellas; ellas me enseñan mucho de cómo piensan los jóvenes ahora, cuál es la visión, cuál es el enfoque de la juventud en estos tiempos, y eso me gusta mucho. Igual, me gusta escucharlas y aprender también de ellas”, agregó.