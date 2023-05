“

Tu influencia en mí es inmensa, mami, y estará plasmada en mi ser hasta el último respiro de mi vida. Te lo he dicho mil veces y mil veces te lo repetiré… si Dios me permite ser la mitad de lo que eres tú, seré la mejor hija, mejor hermana, mejor esposa, mejor amiga, mejor madre y seré Luz, porque no es coincidencia que tú lo seas y cargues ese nombre

”

Te amo, Bombi (Ivonne)