Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico resalta la importancia del ReumaExpo

La Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico (ARPR) se presta a participar del ReumaExpo, un evento que, cada año, organiza la Fundación FER, donde se reúnen diversas organizaciones que tienen como principal objetivo educar y luchar contra las enfermedades reumatológicas. En el marco de esta importante actividad, a celebrarse el próximo domingo, 13 de octubre, en el salón Las Nereidas, en el Hotel La Concha, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., la reumatóloga y presidenta de la ARPR, doctora Yolanda López López, explicó el impacto que tienen en la vida de los pacientes reumatológicos los esfuerzos que realiza la Fundación FER.

“Bajo la presidencia del doctor Oscar Soto, la Fundación FER ha sido muy consistente con su programa de educación permanente, y, por eso, realiza esta actividad anual del ReumaExpo, que va dirigida a los pacientes, para tratar de educarlos. Eso es sumamente importante en el manejo del paciente porque, si no está bien educado, no coopera con su manejo”. “El beneficio del ReumaExpo es, primero, la educación de los pacientes, que ellos entiendan que no están solos, que hay otros pacientes que tienen las mismas enfermedades. Es beneficioso que, en este evento, puedan compartir, escuchar y saber que no es el fin. Que puedan educarse y entender que el lupus no es cáncer, que este es un falso concepto y que el lupus tiene tratamiento y la vida continúa. Eso es muy beneficioso para el paciente”, expresó la doctora López.

Este evento, que reúne los mejores especialistas y recursos de la medicina, además de organizaciones relacionadas, tiene como objetivo educar a los pacientes para que conozcan bien las condiciones reumatológicas, sus síntomas y los tratamientos que existen, lo cual es clave para enfrentar este reto de vida.

“Ese rol de educar al paciente que hace la Fundación FER es bien importante. Yo creo, firmemente, que un paciente que no se educa, y que no sabe lo que tiene, no mejora porque no se toma los medicamentos, no conoce los riesgos de su enfermedad y, eventualmente, no obtenemos el resultado que queremos obtener. Un paciente educado es un paciente que coopera con el tratamiento y, aunque hay sus retos, tiene mejores oportunidades”, resaltó la doctora.

De hecho, la ARPR también juega un rol importante dentro de esta ecuación, ya que tiene el enfoque de educar a los médicos para poder brindarle las herramientas necesarias al paciente. “Hay que educar al paciente y al reumatólogo porque la medicina cambia, últimamente, en una forma increíble. Yo he visto desde la época en que podía darle un diagnóstico a un paciente y casi darle un pésame, y uno con la pena. Pero, hoy día, no es así, ahora tenemos un montón de medicamentos y muchos recursos. No es que no exista fatalidad en muchas de estas enfermedades reumatológicas, sí la hay, pero los recursos que tenemos son increíbles. Así que tenemos que educar a nuestros colegas porque, en la medida en que todos estamos educados, educamos al médico primario, al internista, al subespecialista y eso revierte en beneficios para el paciente”, afirmó la reumatóloga.

López reconoció que el ReumaExpo es un evento que impacta positivamente a muchos pacientes reumatológicos, por lo cual la asociación siempre buscar ser parte y aportar su granito de arena.

“Ha sido una asociación maravillosa con la Fundación FER. Nosotros colaboramos si hay algún tipo de actividad y estamos ahí para ayudarlos a educar. Conozco a pacientes que asisten regularmente y ellos agradecen que los educan, que los animan, porque también ese es otro aspecto importante, dejarles ver que la vida no terminó, que pueden hacer sus cosas, pueden hacer ejercicio y pueden tener su trabajo. Dejarles saber que tener una enfermedad reumatológica no es el fin”, señaló la presidenta de esta asociación, que lleva establecida desde el 1999, pero que comenzó en el 1982, siendo la Sociedad Puertorriqueña de Reumatología con el mismo enfoque.

“Nuestro objetivo es fomentar la educación del reumatólogo para mantenerlo al día. Todas las actividades que nosotros realizamos van dirigidas a educar al médico, y hacemos algunas actividades que van dirigidas a educar al paciente. Aparte de nuestras actividades independientes que hacemos como escribir artículos para el periódico, ahora estamos haciendo un programa de radio por WKAQ 580 AM (Hablemos de Reumatología) y lo hacemos dos sábados al mes”.

Enfermedades reumatológicas más comunes en Puerto Rico

1. Osteoartritis

2. Fibromialgia

3. Artritis reumatoide

4. Lupus

5. Gota