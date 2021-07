“Regresar a mi isla a ejercer la especialidad en ginecología y ginecología oncológica me causa un gran entusiasmo. Luego de estar años practicando y utilizando técnicas, así como nuevas tecnologías, poder aplicarlas y ayudar a pacientes puertorriqueñas es un gran orgullo... ¡lo mejor que me ha podido pasar!”, así lo expresó el doctor Micael López Acevedo, nuevo director de ginecología y ginecología oncológica en el Manatí y Bayamón Medical Center y el Puerto Rico Women and Children’s Hospital.

El galeno, quien fue el director del Departamento de Ginecología y director del área de Investigación Clínica del George Washington University Hospital, en Washington, DC, aseguró que la llegada de la tecnología da Vinci Xi beneficiará a los pacientes en Puerto Rico en gran medida.

“Con esta nueva tecnología robótica, el paciente tendrá mayores beneficios que con la laparoscopia tradicional. Tendremos resultados superiores en las intervenciones; lograremos menos morbilidad para los pacientes con cáncer ginecológico y otros tipos de condiciones. Es, definitivamente, la innovación más grande en la cirugía en la última década”, afirmó.

Con alrededor de 18 años en la práctica de la medicina, explicó que, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, aún hace falta más educación.

“El 99 % de los cánceres cervicales son causados por el virus del papiloma humano (VPH). Como yo le explico a mis pacientes, es bueno que sepamos este dato porque, en ocasiones, a veces desconocen de dónde proviene el cáncer. La buena noticia es que este tipo de cáncer se detecta a tiempo con pruebas de cernimiento o los cambios que puede presentar el cérvix. Igualmente, existe una vacuna para prevenir el contagio con el virus”, destacó.

López Acevedo añadió que existen otros tipos de cánceres que pueden afectar el sistema reproductor de la mujer, como el cáncer de los ovarios, en el cual se pueden ver características a nivel genético debido a la mutación genética conocida como BRCA. Esta predispone a las mujeres a tener cáncer de mama, cáncer de seno y cáncer de ovario como le ocurrió, por ejemplo, a la actriz Angelina Jolie, quien reflejó el gen, heredado por su madre, y eligiendo someterse a una cirugía profiláctica en los senos como medida de prevención.

“Es difícil porque, aunque agrupemos los tipos de cáncer, cada uno se comporta distinto, sus causas son distintas. Otro de estos cánceres es el de endometrio y es importante alertar a la población porque su incidencia ha aumentado en los últimos años”, alertó.

Sobre este particular, el doctor López Acevedo comentó que, cuando comenzó a hacer su residencia, hace unos 15 años, había alrededor de 40 mil casos en Estados Unidos; ahora, las estadísticas van casi por los 70 mil casos. Esto es debido a que este tipo de cáncer está relacionado con la obesidad.

“La persona obesa genera altos niveles de estrógeno y esto causa cáncer de endometrio. Esto es algo que es prevenible, modificando hábitos y cuidando de nuestro cuerpo”, enfatizó.

Algunos de los síntomas principales de los diversos cánceres en la mujer son:

Endometrio: sangrado después de la menopausia

Cérvix: sangrado luego de tener relaciones sexuales

Vulva: aunque es un tipo de cáncer más raro, puede presentarse con ardor, picor, molestia en el área o algún tipo de lesión visible

“Con da Vinci Xi, nuestra realidad en la sala de operaciones será otra. Este robot deja atrás la tecnología 2D y, ahora, el cirujano podrá hacer una laparoscopia 3D con una herramienta que tiene movimientos de 360 grados. Es como si las manos del cirujano estuvieran dentro del paciente, tienen unos rangos de movimientos amplios y finos. Con solo tres incisiones pequeñas, tendremos una cirugía más certera y con menos complicaciones. Bajamos el riesgo de infecciones posoperatorias, hernias, tejido de cicatriz o adherencias, menos que con una cirugía abierta, y ahora la tenemos a disposición de nuestros pacientes”, dijo.

El ginecólogo exhortó a la población a identificar las señales de su cuerpo ante cambios que levanten bandera roja.

“La prevención, el cuidado médico, hacerse el Papanicolaou, la prueba del VPH, la vacunación del VPH, son las mejores armas”, destacó, finalmente.

