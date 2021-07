No hay nada que ponga más nerviosa a las mujeres que hacerse una mamografía. Yo tenía que hacerme la mía. Esperé tanto tiempo y llegó la pandemia, y tuve que esperar hasta ahora, ¡más de un año!

Después de llenarme de valor y conciencia, saqué una cita en el Breast Institute en el Hospital HIMA• San Pablo Bayamón (para su información, hay otro en el Hospital HIMA•San Pablo Caguas). Al llegar, me atendió una joven que me indicó –”que me atenderían muy pronto”. Pocos minutos después, me dieron una bata de hospital y me llevaron a un cuartito muy acogedor.

Cuando me tocó mi turno, entré a un cuarto con la máquina de mamografía. “¡Oh, Dios!” pensé, “¡tan relajada que estaba!”. Pero, la mamografista que me atendió, una señora con una cara muy simpática y una manera muy suave, me miró y me dijo, “No te preocupes que esta máquina es fabulosa, ¡no te había conocido con el pelo rubio! ¡Me gusta!”. Para hacerles el cuento corto, me encontré riéndome tanto con sus ocurrencias, que mientras estaba en la máquina me reía con ella, ¡a pesar de lo que estaba sintiendo! Se llama Carmen, y es alguien muy especial.

Luego vi a la doctora Mayra Maldonado que, con su interminable paciencia, te explica todo de una forma clara que puedes entender, también con una personalidad muy agradable. En mi caso, tenía que hacerme una sonografía del seno allí mismo, y la sonografista que me atendió, no pudo ser más considerada. Obviamente solo nosotras las mujeres sabemos lo que conlleva una mamografía, pero son muy necesarias… pues el cáncer de mamas ha subido muchísimo en estos tiempos.

¡Gracias a Dios, todo salió bien, y no fue hasta que la doctora me dijo “no te preocupes, todo bien! es que respiré profundo… Ciertamente mientras más conciencia hagamos de nuestra salud, más tranquilas estaremos.

Estas profesionales hicieron de mi temor algo llevadero y hasta agradable, ¡como si estuvieras con muchas hermanas que te desean el bien!

Nydia Caro