7 hábitos saludables para tener mejores finanzas

Ciertamente, cuando no tenemos bienestar financiero, todos los aspectos de la vida cotidiana se ven afectados, máxime en estos tiempos que vivimos, donde los procesos inflacionarios han provocado un aumento en los costos de vida.

“Eso implica que nuestra calidad de vida se vea afectada porque, por cada dólar que uno tiene en el bolsillo, si aumenta la inflación, rinde menos. Uno, como persona o como componente de una familia, muchas veces, tiene que tomar decisiones a la hora de gastar y, a veces, no puede porque el dinero, simplemente, no está disponible”, dijo Rivera.

Es ahí cuando el control financiero se hace totalmente necesario para nuestro bienestar, porque, de no tomar las riendas financieras adecuadamente, se pueden afectar aspectos como la compra de los alimentos necesarios, la salud y la estabilidad de la familia. A su vez, el pago de deudas es una obligación mensual y se puede convertir en un estresor o detonante de problemas en el hogar, si no se cuenta con el dinero suficiente o se gasta indebidamente.

1. Ingresos vs. gastos

2. Definir prioridades

En ese análisis de gastos, es importante distinguir lo que es fundamental de lo que es discrecional. Por ejemplo, comida, los gastos de transportación o gasolina, el pago de las utilidades y otras deudas son gastos fundamentales, pero las salidas al cine y comer fuera son gastos discrecionales que podemos controlar. Posiblemente, al tabularlo, uno puede decir: “necesito ahorrar un poco más” o “tengo deudas a pagar y el dinero no es suficiente”. Entonces, pueden evitar esos gastos discrecionales para cubrir los gastos fundamentales.

3. Mantener el monitoreo de su crédito

Estar al tanto de la capacidad y empírica crediticia es importante, y, muchas veces, no nos preocupamos por eso hasta cuando nos toca utilizarlas. Ese es el momento donde vemos cuán saludable estamos a nivel crediticio o cuán mal estamos.

4. Ahorrar ahora y planificar el retiro

5. Manejar activamente los planes 401(k)

Muchas personas tienen el privilegio de tener acceso a un plan de ahorros 401(k), que es un rendimiento en cuentas de inversión para ahorrar para el retiro. Muchas veces, pasamos por alto ese 401(k) y lo dejamos correr solo por desconocimiento. Eso no es un buen hábito financiero, tenemos que tomar control sobre las finanzas y manejar activamente nuestros procesos financieros.

6. Buscar otras herramientas

Para aquellos que no tienen acceso a un plan 401(k), hay otras herramientas como las cuentas IRA y los CD. También se han vuelto bastante populares las cuentas de ahorro con intereses de alto rendimiento (High Yields Savings Account). Esto no es otra cosa que una cuenta de ahorro regular, pero, a nivel de intereses, es casi como una cuenta de inversión conservadora que está entre el 3 y el 5 % de rendimiento mensual, lo que es excelente porque no hay ningún riesgo envuelto porque es como, decimos, “un dinerito achoca’o” en la cuenta de banco que genera intereses y tiene un crecimiento mensual, lo cual es muy positivo.