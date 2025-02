WindMar Home no es cualquier compañía solar; somos los número uno en Puerto Rico, con datos probados. Y no solo eso: somos la única compañía solar en el mundo en establecer un récord Guinness con más de 50,000 baterías Tesla instaladas. Esto significa que estamos llevando la energía del futuro a más hogares y negocios que nunca. Ser parte de un equipo dinámico, innovador y con una misión clara permite contribuir a que Puerto Rico brille con energía limpia y renovable. WindMar Home no solo ofrece productos, sino que proporciona soluciones que cambian vidas.