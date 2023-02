Con el objetivo de equipar a las fuerzas de ventas para triunfar, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico presenta el SME Sales Summit: The Evolution of Sales. Este es el evento cumbre de la Semana del Profesional de Ventas en Puerto Rico, que, este año, se celebra del 12 al 18 de febrero.

Nos llena de entusiasmo que el evento esté totalmente vendido y agradecemos el apoyo de cada uno de nuestros oradores invitados por poner su conocimiento al alcance de los profesionales de ventas.

Asimismo, reconocemos la colaboración de nuestros auspiciadores, estos son: Mobil, DVG, TVEX, Visua Group, Hello Media, GFR Media, El Vocero, Uno Radio Group, bMedia, ABC5, Green Steel, Univisión Radio, News is my Business, AIG, Liberty, Oriental Bank, Triple S, MSSS, Ricoh, Holsum, Skootel, ICPR Junior College y Go Print.

Felicitamos a los profesionales de las ventas por el rediseño continuo de sus estrategias, consolidando a este sector como uno de los pilares dentro del ecosistema económico de nuestro país. ¡Enhorabuena por sus logros!

Edgardo M. Rivera

Presidente de SME Puerto Rico y CEO, DDB Latina de Puerto Rico