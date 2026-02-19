Rising Stars of Sales 2026: la nueva generación que lidera las ventas en Puerto Rico
Estos talentos combinan desempeño excepcional, trabajo en equipo y un gran potencial de liderazgo
19 de febrero de 2026 - 10:05 AM
19 de febrero de 2026 - 10:05 AM
Por primera vez, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico destaca a los Rising Stars of Sales, jóvenes profesionales de 30 años o menos que ya están sobresaliendo por sus resultados en ventas y por el potencial de liderazgo que proyectan en sus respectivas industrias.
Nominados por sus empresas y seleccionados tras un proceso competitivo, estos profesionales demuestran liderazgo, logros consistentes y una sólida capacidad de trabajo en equipo, cualidades que los hacen merecedores de este reconocimiento.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: