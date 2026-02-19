Opinión
Rising Stars of Sales 2026: la nueva generación que lidera las ventas en Puerto Rico

Estos talentos combinan desempeño excepcional, trabajo en equipo y un gran potencial de liderazgo

19 de febrero de 2026 - 10:05 AM

Por Redacción de Suplementos
SME PR celebra a los jóvenes profesionales que inspiran a toda la comunidad de ventas a seguir creciendo. (Shutterstock)

Por primera vez, la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico destaca a los Rising Stars of Sales, jóvenes profesionales de 30 años o menos que ya están sobresaliendo por sus resultados en ventas y por el potencial de liderazgo que proyectan en sus respectivas industrias.

Nominados por sus empresas y seleccionados tras un proceso competitivo, estos profesionales demuestran liderazgo, logros consistentes y una sólida capacidad de trabajo en equipo, cualidades que los hacen merecedores de este reconocimiento.

Adriana Concepción Sales Assistant bMedia
Adriana Concepción Sales Assistant bMedia (Suministrada)
Kevin Coss Master Sales Representative Infusion Investments
Kevin Coss Master Sales Representative Infusion Investments (Suministrada)
María Chevres Master Sales Representative Infusion Investments
María Chevres Master Sales Representative Infusion Investments (Suministrada)
