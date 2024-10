Detección temprana por mamografía: la herramienta por excelencia contra el cáncer de seno

No obstante, existe una herramienta esencial para detectar la enfermedad en sus inicios y lograr que el paciente pueda salvar su vida a través de tratamientos que le ayuden a combatir la enfermedad.

“La mamografía sigue siendo la modalidad más económica y accesible, y ha logrado bajar la mortalidad por cáncer de seno en los últimos 20 años hasta casi un 40 %. No hay ningún estudio que la reemplace, al momento”, aseguró.

Según la doctora Cruz Jové, la persona con riesgo promedio, “que no tenga mucho historial familiar y ningún riesgo para cáncer de seno, puede de empezar sus estudios de mamografía a los 40 años y después de ahí se hace anual”.

Derribando mitos

Entretanto, habló sobre los mitos existentes en cuanto a la mamografía. “Uno de los mitos es que la radiación hace daño, pero la radiación de la mamografía no hace daño; es baja. La radiación que hace daño son altas dosis seguidas por mucho tiempo, y en la mamografía la dosis es baja y una vez al año. No está probado que la radiación de la mamografía cause cáncer”, aseveró.