Recibimos nuestro reporte de estudios de seno, ya sea mamografía, sonografía de seno o resonancia magnética de seno, y nos topamos con la noticia de que se ha recomendado una biopsia de seno.

En el lenguaje que se utiliza para los reportes radiológicos se debe usar un vocabulario requerido por el Colegio Americano de Radiología, en inglés: “BIRADS (Breast Imaging Reporting and Data System) 4: suspicious abnormality, biopsy recommended o BIRADS 5: highly suspicious for malignancy, appropriate action needed; biopsy recommended”. Cuando confrontamos una categoría 4, afortunadamente, la mayoría de las biopsias resultan en un resultado negativo para malignidad, siendo el 85 % de estas biopsias lesiones benignas. Cuando la categoría es 5, la posibilidad de una lesión maligna es cerca de un 95 %, siendo menos comunes que la categoría 4.

Ante este escenario de mayor lesiones con posibilidad benigna, es que se recomiendan las biopsias mínimo invasivas o percutáneas, a través de la piel. Este tipo de biopsia se efectúa en una oficina médica de forma ambulatoria, ya sea en una instalación dentro o fuera de un hospital, siendo un procedimiento sencillo, rápido y bien tolerado por la paciente.

Las posibles complicaciones son mínimas, e incluyen: sangrado, infección (ambas, usualmente, sin complicaciones mayores) y, rara vez, que no se pueda accesar a la lesión, lo cual ocurre en aproximadamente menos de 5% de los casos, igual que podría ocurrir en una cirugía quirúrgica en la sala de operaciones.

Estas biopsias no requieren estar en ayunas ni requieren suturas (se colocan puntos de mariposa). Se deben eliminar medicamentos que predispongan al sangrado de 5 a 7 días antes del procedimiento, así como evitar tomar aspirina, vitamina E y anticoagulantes.

El día del procedimiento, la paciente debe estar acompañada y evitar manejar, luego de la biopsia. La muestra se envía a un patólogo especializado en seno, obteniendo resultados en 5 a 7 días laborables. Estos resultados se evalúan por el radiólogo para concordancia en conjunto con las imágenes y el tipo de lesión, para así ofrecer al médico que refiere recomendaciones concretas sobre el manejo a seguir.

¿Por qué una biopsia mínimo invasiva?

Porque, si el resultado es positivo a malignidad o lesión de alto riesgo, la paciente va, entonces, a consulta con el cirujano para planear una intervención quirúrgica o tratamiento. Además, evitamos, como ocurría en el pasado, enviar a una paciente a sala de operaciones para una lesión benigna, con riesgo de anestesia y mayores complicaciones posquirúrgicas.

Las biopsias de seno mínimo invasivas se efectúan guiadas por imágenes. Si la lesión se ve por sonografía, se utiliza esta modalidad para guiar el procedimiento.

Si es una lesión visualizada en mamografía como microcalcificaciones, distorsión de la arquitectura o asimetrías, se efectúa guiada por mamografía, una biopsia estereotáctica. En algunas situaciones, la lesión se ve por tomosíntesis (mamografía tridimensional 3D) y también existe la tecnología para biopsiar por esta modalidad más sofisticada. Menos comúnmente vemos lesiones solo visualizadas por resonancia magnética, las cuales se biopsian por esta modalidad, si no son vistas por mamografía o sonografía.

Este tipo de biopsias se efectúa, mayormente, por un radiólogo especialista en seno o por cirujanos de seno, guiadas por imágenes en tiempo real, de una manera segura y con resultados certeros. Se utiliza anestesia local que evita el dolor durante el procedimiento (produce un ardor leve por la anestesia).

¿Por qué un marcador o clip?

La lesión o área de biopsia debe ser marcada por varias razones. Si el resultado es benigno, se necesita para saber cual lesión fue biopsiada en estudios de seguimiento. Si obtenemos una lesión de alto riesgo o positiva a malignidad, se necesita para guiar la cirugía. Además, si la paciente va a recibir quimioterapia pre operatoria, se necesita para marcar el área, ya que, muchas veces, la lesión original se reduce significativamente en tamaño o desaparece luego del tratamiento. Existen diferentes tipos de agujas y marcadores utilizados en las diversas modalidades de biopsia de aguja gruesa, por succión y aguja fina (FNA).

En resumen, si te recomiendan una biopsia de seno, oriéntate con tu médico o radiólogo. No pienses lo peor, no tengas miedo. Estas son rápidas, precisas, bien toleradas y ayudan al equipo médico (médico primario, de familia, internista, ginecólogo, cirujano, patólogo, oncólogo, radiólogo y otros) a dirigir el próximo paso a seguir, según el resultado.

En Susan G. Komen Puerto Rico estamos a la orden para orientarte.

La autora es radióloga especialista en seno, imágenes de la mujer y presidenta de la Junta de Directores de Susan G. Komen Puerto Rico.