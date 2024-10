“No te preocupes que todo va a estar bien”

Según Zaida, quien tiene dos hijas y dos nietas, “eso ocurrió en abril del 2011, antes de cumplir los 52 años; me toqué mi seno izquierdo y sentí una pelotita y me hice los exámenes. Todo corrió bien rápido”.

“Tanto mis hijas como mi hermana, Carmen Ivette, que es farmacéutica, están bien pendientes. Entonces, esa tarde, mi hermana me llamó cuando salió de su trabajo para conocer los resultados de la biopsia. Ella no lo creía. Así que fue a su casa para confirmar el diagnóstico”, relató la madre de Zaida Ivelisse y Maricarmen Figueroa Correa.

Igualmente, confesó que, “algo positivo era que [el cáncer] no se había regado”. “Fue un proceso de mucho aprendizaje y de mucha valentía porque yo quería demostrarles a mis hijas que podía. Fue un protocolo de 16 quimioterapias. Perdí todo el cabello. Empecé a usar peluca porque no me podía ver calva y no me gustaban los pañuelitos”, admitió la fémina, residente en San Juan.