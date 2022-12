El mundo del vino es complejo, y navegarlo puede ser abrumador. Botellas de diversas formas, algunas esbeltas y otras anchas, muchas con vidriería oscura o clara, y una amplia gama de precios que podría hacer que el comprador novato arrebate del estante la primera botella en vista y luego, al probarla, disgustarse con su selección. Pasa muchas veces, según coincidieron varios expertos. Pero, hay formas de adentrarse en el universo de esta bebida para acertar, al momento de las compras. Esto es lo que cinco conocedores te pueden aconsejar.

No descartes el vino blanco y el rosado

¿En general, que vino suele gustar más?

“Los vinos más suaves como el Pinot Grigio, Cabernet Sauvignon y el Riesling. Esos que mencioné son vinos blancos. En cuanto a los tintos, recomiendo Pinot Noir y Dolcetto d’Alba, que son más suaves y ligeros”.

Alejandro Ferris, Sommelier y director de la Academia de Sommeliers de Puerto Rico. (Suministrada)

¿Por dónde puede comenzar una persona que no es conocedora de vinos?

“Recomendamos a las personas que no acostumbran a tomar vino y desean empezar a disfrutarlo, que empiecen con vino blanco o vino rosado. Típicamente, los vinos blancos o vinos rosados se toman más fríos. Son más refrescantes y son más agradables al paladar. Una de las primeras recomendaciones de, por ejemplo, un vino blanco que se puede probar y disfrutar, si la persona no es conocedora, es el de la uva Pinot Grigio. Esta uva se da muy bien al noreste de Italia. Es un vino blanco con unas notas un poco cítricas, con una acidez bastante elevada y, al tomarse a una temperatura correcta, en este caso unos 55 grados, esa acidez se va a transformar en una sensación de frescura en el paladar. Es un vino que complementa muy bien aperitivos, ensaladas e, incluso, se puede tomar solo, no necesita acompañamiento. También, a las personas que están comenzando a experimentar, les sugerimos el vino rosado Zinfandel, que es uno de los más reconocidos internacionalmente”.

Pedro Alvarado, Sommelier de Ballester Hermanos. (Suministrada)

Durante la época navideña

¿Qué vino complementa la comida tradicional puertorriqueña?

“Se recomiendan uvas como, por ejemplo, Pinot Noir, que producen vino de un corte afrutado con una sensación tánica muy ligera. Por lo tanto, se puede disfrutar con comida liviana, y también va muy bien con comida de temporada como la que estamos disfrutando ahora como, por ejemplo, el pernil o la morcilla con fritura. Es un vino que le sienta muy bien a ese tipo de alimento”.

Pedro Alvarado

Sommelier

Ballester Hermanos

¿Los vinos espumosos son una buena opción?

“Las personas piensan que los vinos espumosos son para celebrar. Al contrario, se pueden tomar todos los días y son ideales para cualquier tipo de comida, especialmente durante la Navidad, cuando hay frituras y mucha grasa. Al tener burbujas y una buena acidez balanceada con notas frutales, limpia el paladar, te saca esa grasa que tienes en la boca y te pide más comida”.

Guillermo Ramis, conocedor y amante del buen vino. (Suministrada)

Al momento de seleccionar, preguntar es clave

¿Qué se puede hacer al momento de comprar un vino para garantizar una buena selección?

“El vino puede ser bastante confuso. Para no abrumarse, se debe preguntar a las personas que trabajan en las tiendas de vinos. Usualmente, estas personas tienen una idea bastante buena de lo que venden y, si es una buena tienda de vinos, los empleados recordarán lo que te gusta y te darán recomendaciones para el futuro”.

Roberto Erb, enólogo. (Suministrada)

Las etiquetas están para ayudarte

¿Qué nos pueden decir las etiquetas de las botellas?

“Si eres una persona nueva en el mundo de los vinos, te conviene interesarte por los vinos que llamamos del Nuevo Mundo, entiéndase vinos de Estados Unidos, Chile, Argentina, Nueva Zelandia. Normalmente, las etiquetas y las contraetiquetas de estas botellas de vino tienen mucha información acerca de las características organolépticas del vino: a qué saben, a qué aromas te recuerdan, te describen el vino en cuanto al color y, a veces, hasta el tipo de proceso que se utiliza para la producción. Por el contrario, las etiquetas de vino del Viejo Mundo, francesas, italianas, etc., son un poquito más parcas en cuanto al tipo de producción del vino y a las otras características del vino que se estará consumiendo”.

Hector García, sommelier (Suministrada)

¿Qué recursos recomienda para comprar una buena botella?

“Hay una aplicación que se puede bajar al teléfono móvil muy popular que se llama Vivino. Puedes tomar una foto de la etiqueta y te muestra reseñas de ese vino y opiniones de las personas que lo han probado. No siempre es perfecta, pero te da una idea de las características de la botella que vas a comprar”.

Hector García

Sommelier

Edúcate, prueba y desarrolla tu gusto

Los expertos coincidieron en que lo más importante, al momento de comprar, es conocer lo que te gusta. Para descubrir eso, es necesario catar mucho vino. Recomendaron tomar cursos o reunirse con grupos de amistades y familiares que compartan el interés por conocer más del mundo de los vinos. Con el tiempo, el paladar evolucionará y disfrutará de uvas con más complejidades.