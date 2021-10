¿Sabes si eres elegible a Medicare y cómo funciona? ¿Qué te cubre y qué no? Entender cómo funcionan los programas de salud puede ser complicado. Así que si crees que puedes ser beneficiario de Medicare y tienes dudas sobre este, a continuación respondemos las preguntas más comunes.

¿Qué es el Medicare?

Medicare es el programa de seguro de salud del gobierno de los Estados Unidos para personas mayores de 65 años. También lo pueden recibir personas que sufran alguna incapacidad. Este seguro ayuda con el costo de la atención de la salud, pero no cubre todos los gastos médicos ni el costo de la mayoría de los cuidados a largo plazo, indica el portal gubernamental Medline Plus.

¿Quiénes son elegibles y cómo se costea este beneficio?

Tan pronto las personas cumplen los 65 años son elegibles para recibirlo. Menores de 65 años con alguna incapacidad, insuficiencia renal permanente o esclerosis lateral amiotrófica también pueden cumplir con los requisitos.

“Muchas personas piensan que el Medicare es un beneficio regalado y no es así; la realidad es que las personas pagan por él. Mientras las personas están trabajando se les descuenta un dinero de cada cheque que va al Medicare; y, para ser elegible, hay que haber aportado 40 cuartos, que es la medida que usan para cualificar. Y aun cuando se retiran, continúan pagando por la parte B una prima mensual ($148.50) que lleva cambiando todos los años y sale del Seguro Social”, explicó Richard Aponte Vázquez, director de ventas de Medicare y Mucho Más (MMM).

PUBLICIDAD

¿Qué cubre el Medicare?

El Medicare tiene varias partes. La primera es la parte A, que es lo que se conoce como Seguro de Hospital. Esta parte ayuda a costear una hospitalización, operaciones, centros de enfermería especializada, cuidado de hospicio y atención domiciliaria. La parte B cubre todo lo que está relacionado a los servicios médicos, atención ambulatoria, da acceso a equipo médico (como cama de posiciones, silla de ruedas y otros equipos) y servicios preventivos como laboratorios, rayos X, vacunas y visitas anuales.

¿Qué no cubre Medicare?

El Medicare original solo incluye esas dos partes. Ambas no cubren un 100 % de los costos, sino un 80 %. Esto quiere decir que el beneficiario tiene que costear el 20 % adicional. Por ejemplo, si una hospitalización tiene un costo total de $1,000, el paciente tiene que pagar $200. Lo mismo sucede con los equipos médicos y demás tratamientos, indicó el director.

Otros tratamientos que no cubre el Medicare son: la mayoría de la atención odontológica, cuidado de compañía a largo plazo, exámenes oculares relacionados con lentes recetados, dentaduras, cirugía estética, acupuntura, audífonos y exámenes para ajustarlos; y cuidados rutinarios del pie, especifica Medicare.gov.

Considerando que los costos médicos cada vez son más elevados, existen opciones para cubrir ese 20 % que recae en el bolsillo de las personas. Una de ellas es Medicare Advantage que ofrece un 100 % de cubierta. Además, tiene beneficios adicionales como cubierta dental y medicamentos over the counter (OTC). Esta cubierta adicional, que se conoce como la Parte C, se obtiene a través de una organización proveedora.

PUBLICIDAD

En cuanto a los medicamentos recetados, no los cubre el Medicare. Solo cubre algunos medicamentos, como inyecciones que se apliquen en el consultorio médico y ciertos medicamentos orales para el cáncer.

“Por ejemplo, si eres hipertenso y tienes una receta de medicamentos para la presión, eso no lo va a cubrir Medicare, tienes que tener un plan adicional que cubra farmacia, esa sería la Parte D”, sostuvo Aponte Vázquez.

¿En qué se basa la cobertura de Medicare?

De acuerdo con Medicare.gov, la cobertura de este seguro de salud se basa en tres factores: las leyes federales y estatales, las decisiones de cobertura nacional tomadas por Medicare respecto a si algo está cubierto, y las decisiones de cobertura locales tomadas por las empresas que procesan reclamaciones para Medicare en cada estado. Estas empresas deciden si algo es necesario por razones médicas y debería estar cubierto en su área.

Finalmente, el portal de Medicare aconseja que si aún tienes dudas, hables con tu médico u otro proveedor de salud y preguntes si Medicare cubrirá el tratamiento que necesites; pues puede ser que esté cubierto y el proveedor piense que no lo cubrirá.