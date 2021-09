De acuerdo con los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), las enfermedades del corazón son las condiciones crónicas que causan más muertes a nivel mundial. Cuando hablamos de condiciones cardiovasculares, nos referimos a las que afectan nuestro corazón y los vasos sanguíneos. Estas son la primera causa de muerte en Puerto Rico, según la Asociación Americana del Corazón (AHA, en inglés, 2021).

La hipertensión, la insuficiencia cardíaca, las arritmias y los accidentes cerebrovasculares son algunos tipos de enfermedades cardiovasculares. A menudo, las condiciones cardiovasculares se desarrollan como consecuencia de la arterosclerosis, una condición común de salud que ocurre cuando la grasa y el colesterol se adhieren a las arterias, provocando que se endurezcan. En un caso grave, la arterosclerosis puede llegar a tapar las arterias, bloqueando el flujo normal de la sangre y llegando a causar complicaciones de salud como un ataque al corazón o un derrame cerebral.

Mantener niveles adecuados de lípidos en la sangre puede ayudar a evitar complicaciones de salud. Aunque la hipercolesterolemia pudiera heredarse genéticamente, un estilo de vida saludable puede ayudarnos a controlar y disminuir los niveles de colesterol. Algunos hábitos saludables recomendados para bajar o mantener unos niveles adecuados de colesterol son: seguir una dieta baja en grasa, realizar ejercicios y, si fumas, dejar el cigarrillo.

Una alimentación poco saludable y alta en grasa puede elevar los niveles de colesterol. Ingerir un exceso de carnes rojas, frituras, comida chatarra y otros alimentos procesados en la dieta es un hábito alimenticio que pudiera afectar directamente el colesterol malo (LDL), provocando que este aumente. Recuerda, somos lo que comemos.

Llevar una vida sedentaria es otro factor de riesgo que provoca problemas con los niveles de colesterol y propicia el desarrollo de condiciones cardiovasculares. Realizar actividad física, al menos 30 minutos, cinco veces a la semana, puede ayudarnos a mantener unos niveles adecuados de colesterol y evitar complicaciones de salud. Si no acostumbras a realizar ningún tipo de ejercicio, ponte metas cortas para comenzar y busca algún grupo de apoyo que te ayude a motivarte para cumplir tu objetivo.

Por otro lado, el cigarrillo, también afecta los niveles de colesterol. Reducir o, idealmente, eliminar su consumo, será de gran beneficio para tu salud. Si fumas, existen alternativas que te pueden ayudar a dejar el cigarrillo. Consulta con tu médico primario sobre las alternativas existentes para ti.

