En la actualidad, se conversa más sobre el tema de la menopausia gracias a mujeres que han decidido ser las voces, las caras y las mentoras de otras mujeres para que se sientan comprendidas, apoyadas, empoderadas para enfrentar, con optimismo, las diversas etapas del conocido cambio de vida.

A tales efectos, el miércoles, 25 de octubre de 2023, en The Mall of San Juan, se celebró el conversatorio El poder de ser mujer: una conversación comprensiva y real sobre la menopausia, moderado por Shanira Blanco como parte del proyecto salubrista multiplataforma Puerto Rico Saludable, de GFR Media.

Para la coach de la menopausia, Laura Posada, el conversatorio fue solo el inicio de un compromiso de mujer a mujer para cuidar y mejorar la salud femenina. “Es esencial seguir brindando información confiable y al día sobre la menopausia. Toda mujer va a pasar por esta etapa y estar preparada e informada le quita el miedo, la incertidumbre y los errores a la ecuación. Así, evitamos que los síntomas se agraven y se desarrollen enfermedades”, destacó la empresaria y escritora, quien, tras su experiencia personal con la menopausia, decidió convertirse en voz para las mujeres y llevar un mensaje de educación, apoyo y optimismo.

Por su parte, la epidemióloga y neurocoach en salud y bienestar personal y profesional, doctora María Calixta Ortiz, manifestó el agradecimiento de que, como embajadora de la menopausia, los medios como GFR Media acompañen a las mujeres en este caminar. “Eso significa solidaridad y complicidad femenina. El que seis mujeres profesionales, de mediana edad o entrando a ella, se paren en una tarima abierta a hablar de lo que se calla, es una evidencia de que vamos pisando firme, derribando paredes y sacando la menopausia del clóset para normalizarla, con ese ‘poder’ que nos ha acompañado a través de la historia”, expresó la también creadora del pódcast Menodiosas y autora del libro De meno odiosa a meno diosa: Atrévete a sentirte libre, divina y feliz en tiempos de menopausia.

Además, la doctora Ortiz destacó que estos eventos son vitales para visibilizar cómo se puede ver y sentir una mujer en esta etapa. “Allí había seis mujeres poniéndole cara a la perimenopausia y la menopausia. También, esta exposición ayuda a recalibrar la palabra ‘menopáusica’ y que se elimine su carga semántica, además, de que se convierte en un llamado a la acción para que los profesionales de la salud le den prioridad en los servicios que ofrecen y que creen centros de menopausia con equipos interdisciplinarios para atender las necesidades individuales de cada mujer”, puntualizó.

De igual forma, la especialista destacó que este tipo de evento refuerza el que la investigación apunte a tratamientos menos invasivos, seguros y efectivos, que sean cubiertos por los planes médicos. “Finalmente, para que nuestras parejas, hijos y familiares tengan empatía y sean parte de nuestra red de apoyo”, subrayó.

Por su parte, la educadora en sexualidad, miembro de la American Association of Sexuality Educators, Counselors and Therapists y colaboradora de El Nuevo Día, Josie Edmée Arroyo, sostuvo la relevancia que tienen para la mujer contar con la información que le ayude a ser asertiva en las decisiones de su salud holística. “La menopausia afecta muchas áreas de nuestra salud física, mental, incluyendo la sexualidad. Poder compartir con expertas en estas diferentes áreas ofrece una perspectiva más abarcadora que ayuda a tomar decisiones que favorecen la calidad y estilo de vida que uno desea vivir. Jamás escuché de la perimenopausia antes de estudiar sexualidad hace varios años. Es hora de poder llevar el mensaje de esta realidad que no tiene que avergonzarnos y que sí podemos disfrutar de nuestra sexualidad en cualquier momento de nuestra vida”, aseveró.

Por su parte, la doctora Inés Hernández Roses, principal oficial médica de MCS y especialista en medicina de familia, resaltó la importancia de que las mujeres cuenten con un sistema de apoyo en el entorno social para minimizar los efectos. Ciertamente, las parejas deben familiarizarse con la menopausia para comprender lo que está enfrentando la mujer y aportar en mejorar los síntomas, por consiguiente, la calidad de vida. El llamado de la doctora Hernández fue a incluir a los hombres y no limitarse a dialogarlo solo con las mujeres.

De igual forma, la apertura y la información actualizada que pueden ofrecer las expertas, en eventos como estos, permiten conocer las alternativas más eficaces y modernas. Según la ginecóloga obstetra del Hospital Metropolitano y profesora del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, doctora Keimarie Méndez, los últimos hallazgos incluyen medicamentos que disminuyen la frecuencia y severidad de los síntomas. Además, saber que no todas las pacientes son candidatas para tratarse con hormonas, sino que existen alternativas aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) para tratar los síntomas, que no son hormonales.

Las ponentes coincidieron en la relevancia que tiene para la mujer y la sociedad traer al ruedo temas tan importantes como las etapas de la menopausia, cómo pueden afectar el bienestar y la calidad de la mujer y ofrecerles alternativas. Además, afirmaron que continuarán los esfuerzos para abordar, educar y apoyar a la mujer sobre este ciclo de vida.

La autora es periodista colaboradora de Puerto Rico Saludable.