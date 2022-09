Para una mujer reconocida por su labor dentro de la tecnología médica en diversas plataformas del país, ser abuela es una de las experiencias que más le ha llenado en la vida. La licenciada Ilia Toledo, CEO de Laboratorios Toledo, explicó cómo esta etapa de ser abuela es una que se disfruta en cada momento.

“Mis dos nietos, una niña de seis años (Ilia Margarita) y un niño de cuatro (Samuel) son los que me llenan de muchas alegrías. Ha sido maravilloso y uno de mis mayores deseos es disfrutar cada etapa de sus vidas”, añadió emocionada.

Aunque ambos nietos viven en Puerto Rico, estos se encuentran en la zona metropolitana, mientras que ella reside en el pueblo de Hatillo. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para compartir con sus nietos, logrando una experiencia como abuela que la complementa. “Mi relación con mis nietos es amorosa e inexplicable. No viven tan cerca, solo los veo una o dos veces en semana. Entre las cosas más simpáticas que sucede cuando nos vemos, es que ellos siempre esperan una sorpresita. Pero, lo mejor es que me reciben con besos y abrazos”, dijo complacida.

Siendo madre de una hija -Ilia Margarita Morales Toledo, quien ha seguido los pasos de la familia, fungiendo como directora ejecutiva de los laboratorios-, sabe cómo los roles entre ser padres y el de abuelos se invierte. “El rol de los abuelos es jugar con los nietos, cuidarlos, disfrutarlos y alcahuetearlos. A los padres, como muy bien me tocó a mí con mi hija, les toca su educación, desarrollo, disciplina e impartir responsabilidades para su formación dentro de la sociedad”, comentó.

Por otra parte, reconoció el mérito a esos abuelos que hoy en día tienen que ser responsables por la crianza de sus nietos. “A veces, las circunstancias provocan que el abuelo sea el encargado. No obstante, los abuelos podemos ser modelos para ellos y hablarles de nuestras experiencias vividas. Esto les ayuda a ser mejores personas en su futuro”.

La mujer empresaria reconoció que está en una etapa de su vida en la cual debe disfrutar cada momento, preocupándose menos por las cosas que no tienen tanta importancia. Para ella, lo más importante es gozar de buena salud para tener muchos momentos e historias con los niños.

“Todo cambia, ahora solo hablamos de los nietos y enseñamos la gran cantidad de fotos que tenemos a nuestras amistades. Cuando pasamos el fin de semana junto a ellos, solemos hacer actividades como ir a la playa, a la piscina, o al parque. También les gusta ir a ver a los animales en el campo. Son niños que disfrutan mucho de la naturaleza”, explicó.

Entre las varias anécdotas que puede recordar fue cuando un día se le viró el tobillo, al cargar a su nieto, lo que le provocó una caída. “Él lloró y yo tuve un raspón en la pierna. A estas alturas, todavía mi nieto no se olvida del accidente y ahora me cuida mucho para que no me caiga por las escaleras o caminando. En el caso de la niña, una de las anécdotas fue un momento mágico cuando le expliqué que mi papá ya no estaba con nosotros y que está en el cielo. Él había fallecido de viejito y ella me dijo: ‘¡Ay, no te pongas viejita!’”.

Toledo se llena de emoción cuando habla de los niños, quienes le han permitido enfocarse en disfrutar a plenitud de los momentos en familia. En el futuro, les desea que sean felices, que se preparen y estudien; logrando ser unas personas de bien para que más adelante puedan formar una familia saludable.