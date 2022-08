“Yo disfruto la vida a cada instante, con mi familia y mis amistades”, afirmó Sonia Mercado, una orgullosa aiboniteña que se ha propuesto vivir día a día con intensidad.

Siempre activa en cuerpo y espíritu, destaca como práctica habitual compartir con sus hijas, Ivette y Jannia, su familia y amistades. La socialización es parte fundamental de nuestro desarrollo personal.

Por ejemplo, en 2017 AARP se hizo eco de los hallazgos de un informe publicado por el Consejo Mundial sobre la Salud del Cerebro (GCBH, por sus siglas en inglés). Mantener el contacto con amigos y familiares conserva nuestras habilidades de pensamiento y se reducen los riesgos para la salud física.

Igualmente, la estimulación cognitiva —como las actividades relacionadas con la música y la creatividad, educativas, de ejercicio físico y juegos— son altamente recomendadas.

Para preservar el bienestar físico y mental, el GCBH de AARP recomienda actividades que posibiliten fortalecer las relaciones interpersonales, hacer ejercicio regularmente y dormir de 7 a 8 horas cada noche, entre otras.

Las claves de Sonia

Sonia es mañanera; ya está en pie a las seis de la mañana. Prepara su café, se da un baño y se viste para hacer ejercicio. Camina una hora, de lunes a viernes, y a veces los sábados. “Siempre lo he hecho”, respondió a la pregunta de su dedicación a la actividad física.

“Me encuentro con mi hermana Norma y una amiga para caminar y conversar”, añadió. Los domingos asiste a misa y también canta en un coro.

“Dios me da la fuerza para levantarme todos los días y continuar” y aseguró que la presencia de sus nietos Yannie Marie, José Andrés, Juan José y Sergio Ignacio, y su bisnieto, Ethan Mateo, le brinda paz y alegría.

Sonia Mercado con sus nietos, de izquierda a derecha, Juan José Bonilla, José Andrés Bonilla, Yannie Marie Bonilla, Sonia Mercado, Sergio Ignacio Rolón y su bisnieto, Ethan Matteo Maldonado. (BrandStudio)

“Sergio Ignacio siempre está conmigo. Soy una abuela alcahueta”, expresó con emoción y contentura. “Lo busco a la escuela y lo llevo a las prácticas de soccer”.

Ciertamente, esa conexión familiar ha sido clave en esta etapa de vida que Sonia emprende con optimismo, tranquilidad y entusiasmo. “Me enseñan muchas cosas; me transforman”, afirmó.

Sobre todo, mantener la inspiración diaria mediante el vínculo con otras personas es importante para Sonia, quien laboró como secretaria por décadas. “Siempre he sido muy social. Los otros días me dijeron que me debía postular para alcaldesa”, mencionó entre risas. “En Aibonito, la gente es amorosa; nos gusta que nos visiten”, destacó.

Con respecto a su tendencia al vestir, dijo que le gusta estar a la moda. “Yo soy fashionista; siempre he sido así”. Destacó que su color preferido es el negro y disfruta de jugar con la combinación de colores y los estilos de ropa.

“Llevo muchos años con este color. Me encanta el rojo”, resaltó sobre su cabello y cómo dedica momentos para el autocuidado tanto físico como social, mental, espiritual y emocional.

Es posible que caminar, conversar y compartir sean las tres C que resalten en el diario vivir de Sonia, así como su fe profunda y sus ganas de experimentar la vida al máximo. Escucharla hablar apasionadamente de cómo disfruta los momentos más sencillos y cotidianos tanto como el nexo social es muestra indiscutible del poder de su manifestación y energía, y lo esencial que es el mantenimiento de los lazos afectivos.