Albania prohibirá TikTok durante un año por “incitar la violencia y el acoso” infantil

El primer ministro Edi Rama, hablando en una reunión con profesores y padres, dijo que TikTok “será completamente cerrado para todos. ... No habrá TikTok en la República de Albania”. Agregó que el cierre comenzará en algún momento del próximo año.

No estaba inmediatamente claro si TikTok tiene un contacto en Albania.

TikTok, en una respuesta por correo electrónico el sábado a una solicitud de comentarios, pidió “una aclaración urgente del gobierno albanés” sobre el caso del adolescente apuñalado. La compañía dijo que “no encontró evidencia de que el perpetrador o la víctima tuvieran cuentas de TikTok, y varios informes han confirmado de hecho que los videos previos a este incidente se publicaron en otra plataforma, no en TikTok”.

Albania es un país demasiado pequeño para imponer a TikTok un cambio de su algoritmo de manera que no promueva “la reproducción del infierno interminable del lenguaje del odio, la violencia, el acoso y demás”, escribió la oficina de Rama en una respuesta por correo electrónico a la solicitud de comentarios de The Associated Press. Añadió que en China TikTok “evita que los niños sean absorbidos por este abismo”.