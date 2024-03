Así funciona Sora, la herramienta de OpenAI para generar videos con inteligencia artificial

¿Qué es Sora? ¿Cómo funciona?

Al analizar no sólo la información sobre los colores o los patrones de una fotografía, sino cómo los elementos de un video cambian de posición en un determinado periodo de tiempo, el programa es capaz de recrear imágenes en movimiento. En este artículo puedes encontrar más información sobre cómo funciona Sora y en qué consisten los patches .

¿Quién puede usar Sora? ¿Está disponible para el público?

Por ahora Sora no está disponible para el público y no hay ninguna fecha anunciada para su lanzamiento oficial. Según OpenAI , han compartido los avances de esta herramienta para “brindarle al público una idea de las capacidades de la inteligencia artificial que hay en el horizonte”.

¿Qué limitaciones tiene, qué errores comete?

Aunque Sora no está disponible para el público general, OpenAI ha detallado que de momento cuenta con algunas limitaciones. La primera de ellas es que sólo puede generar videos de un minuto de duración y se limita al apartado visual, estas imágenes no van acompañadas de audio.

¿Hay medidas para evitar que esta aplicación se use para generar contenidos violentos, sexuales o que suplanten la identidad de personas?

OpenAI argumenta que revisará cada fotograma de los videos que genere Sora antes de mostrarlos al usuario, pero no da más información sobre cómo funcionará este sistema y, al no haber sido lanzado al público, no se ha podido comprobar su eficacia por el momento. También está el riesgo de que este tipo de herramientas desarrollen sesgos o se puedan usar de forma fraudulenta para cometer estafas.