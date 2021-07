Los traspasos de vehículos y los cambios de dirección se podrían hacer desde mañana a través de la plataforma móvil de CESCO Digital, sin pisar ni hacer filas en los Centros de Servicios al Conductor (Cesco)

Así lo informaron la secretaria de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega, y el director del Servicio de Innovación y Tecnología (Prits) del gobierno, Enrique Volckers Nin.

“La aplicación ofrece un recibo con toda la información del traspaso y dónde se buscará la licencia nueva”, indicó Volckers sobre el proceso que es posible si tanto el vendedor como el comprador tienen cuentas en la aplicación.

A su vez, Vélez destacó que las partes no solo ahorran tiempo y ganan conveniencia al no tener que coordinar cuándo pueden estar en el Cesco a la vez, sino que también cada cual tiene evidencia en tiempo real de que la transacción se completó. El vendedor, por ejemplo, ya no tendrá a su nombre el vehículo; y al comprador le aparecerá la nueva licencia en su cuenta de CESCO Digital.

Los funcionarios indicaron que la nueva funcionalidad se limita a lo que conocen como “traspasos sencillos” entre dos personas y por vehículos que se hayan registrado después del 11 de julio de 1987 y no tengan multas, gravámenes o un plan de pago aún activo.

Se requiere tener a mano el título original y las partes deben tener 21 años de edad o más.

Por lo pronto, por usuario solo se permite un traspaso al mes y uno a la vez. Si una parte inicia el proceso, la otra tiene 10 días para completarlo. De lo contrario, hay que comenzar el proceso de nuevo.

Luego de finalizada la transacción, el comprador solicita un turno en la plataforma para buscar la nueva licencia del vehículo. Esta gestión se usa como una cada adicional de seguridad, explicaron.

En cuanto al cambio de la dirección de la licencia de conducir que se había anunciado previamente, Volckers explicó que ya se hace la validación con los datos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y adelantan el proceso de hacer lo propio con Luma Energy, porque entre el anuncio de esta funcionalidad y su puesta en vigor sucedió la transición de la Autoridad de Energía Eléctrica al operador privado.

“Se usa el código de barra de las facturas. Si por alguna razón el sistema no reconoció el código de barra, el usuario puede entrar el número de factura y hay un proceso de validación”, abundó Volckers. Una vez hecho el cambio, el usuario tiene la opción de recibirla por correo o en una de los Cesco mediante citas.

Los funcionarios recordaron que esta opción de recibo por correo también está disponible para los conductores que hacen la renovación de licencia por la aplicación.

Los titulares aprovecharon para actualizar estadísticas sobre el uso de CESCO Digital, un desarrollo a cargo de la empresa tecnológica Innovatio, que cerró el año fiscal al 30 de junio con un contrato de poco más de $400,000 y renovó este mes por una suma cercana a los $500,000 anuales, según informó Volckers.

La aplicación ya cuenta con 1.33 millones de usuarios, ha tramitado el pago de 624,000 multas, 22,075 renovaciones de licencia, de las cuales 62% han sido Real ID, y facilitado $59.8 millones en recaudos. Además, ya se han emitido 11,500 licencias de aprendizaje, de 12,500 exámenes aprobados y 15,000 turnos para tomar el examen virtual.

En cuanto al factor tiempo, Volckers estimó que “desde que se lanzó la renovación online, se le han ahorrado al ciudadano 176,592 horas, basado en que hacer el proceso físicamente tomaba ocho horas”. Esta cantidad de horas es equivalente a poco más de 20 años de tiempo ahorrado entre noviembre de 2020 y el 7 de julio.

Debido a que el DTOP ha tramitado 142,655 traspasos en lo que va de año natural “vemos que estas horas van a duplicarse o triplicarse para el final del año”, auguró Vélez.