Luego de seis horas en las que Facebook, Instagram y WhatsApp dejaron de operar a nivel global, incluyendo Puerto Rico, las aplicaciones comenzaron a funcionar nuevamente en la tarde del lunes.

“A la gran comunidad de personas y empresas de todo el mundo que dependen de nosotros: lo sentimos. Hemos estado trabajando arduamente para restablecer el acceso a nuestras aplicaciones y servicios, y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea”, escribió la compañía en Twitter, red social que nunca dejó de funcionar.

Facebook no ofreció una causa de la interrupción, que comenzó a eso de las 11:45 a.m. Es normal que un website o una app sufra interrupciones de servicio, aunque es inusual que ocurra a nivel mundial. Usuarios en California, Nueva York y Europa reportaron que no tienen acceso a Facebook.

PUBLICIDAD

Doug Madory, director de análisis interno para Kentik Inc., dijo que al parecer el sistema de nombres de dominio (DNS por sus siglas en inglés) que indica a los navegadores cómo cargar las propiedades de Facebook no está disponible.

Los canales DNS, agregó Madory, parecen haber sido retirados. El DNS es un elemento integral en la manera en que se accede al tráfico de internet. El DNS traduce una dirección como “facebook.com” a una dirección IP como 123.45.67.890. Si los registros del DNS de Facebook han desaparecido, nadie los podría encontrar.

Facebook se encuentra en crisis desde que la informante Frances Haugen, una exgerente de producto de Facebook, proporcionó al diario Wall Street Journal documentos internos que exponían que la compañía estaba consciente sobre los efectos nocivos de sus productos y decisiones. Haugen se identificó públicamente en el programa de televisión “60 Minutes”. el domingo por la noche.