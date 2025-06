Los atacantes no dejaron pistas sobre sus identidades, pero los investigadores de la firma de ciberseguridad iVerify notaron que todas las víctimas tenían algo en común: trabajaban en campos de interés para el gobierno de China y habían sido blanco de hackers chinos en el pasado.

No está claro cómo la persona obtuvo las conexiones de Wiles, pero aparentemente obtuvo acceso a los contactos en su teléfono celular personal, informó The Wall Street Journal. Los mensajes y las llamadas no provenían del número de Wiles, informó el periódico.